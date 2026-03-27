La industria cubana busca alternativas para sostener producciones 

La Habana.— El ministro de Industria, Eloy Álvarez Martínez, ofreció la víspera un pormenorizado informe sobre la situación del sector, marcado por las carencias de combustible y electricidad, pero también por la voluntad de buscar alternativas para sostener la producción.

Al intervenir en el programa televisivo Mesa Redonda, el titular insistió en que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos constituye la principal traba, agravada por la limitación de combustibles, lo que ha provocado paralizaciones de fábricas, interrupciones laborales y desabastecimiento, reporta Cubadebate.

En medio de un complejo escenario signado por el déficit de combustible y energía, la industria cubana ha tenido que reinventarse. Así lo confirmó el ministro de Industria, Eloy Álvarez Martínez, al intervenir en la Mesa Redonda, donde detalló las afectaciones, las estrategias implementadas y las prioridades establecidas para mantener activo al sector.

Subrayó que la principal causa que frena el desarrollo industrial sigue siendo el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, cuyo recrudecimiento se suma ahora a las limitaciones en el suministro de combustibles. Esta combinación, explicó, impacta con fuerza la producción, ocasiona paralizaciones en las fábricas, interrupciones laborales y, como consecuencia, afecta el abastecimiento de la economía y de la población.

Ante este panorama, el objetivo fundamental, dijo Álvarez Martínez, ha sido buscar alternativas para minimizar las afectaciones y sostener, dentro de lo posible, los niveles de producción en la industria pública. Para ello, una de las primeras decisiones fue concentrar los esfuerzos en aquellas fábricas con mayores posibilidades de funcionamiento.

Se ajustaron los horarios laborales a los momentos en que existe disponibilidad eléctrica, una medida compleja que ha requerido una estrecha coordinación con los colectivos de trabajadores, quienes acuden a sus centros cuando hay electricidad, logrando así mantener niveles productivos y asegurar servicios esenciales para sectores estratégicos de la economía.

Una de las transformaciones consideradas prioritarias es el cambio en la gestión empresarial. El objetivo es depender menos de los financiamientos de la cuenta central y avanzar hacia la autogestión financiera.

En este sentido, se han aprobado seis esquemas de autofinanciamiento para los grupos empresariales, entre ellos la empresa Copextel, lo que les permite retener parte de sus ingresos y utilizarlos para resolver problemas puntuales, creando a su vez condiciones para dinamizar la industria. “Es también una motivación y un reto para directivos y colectivos laborales —señaló el ministro— que en medio de las complejidades deben identificar soluciones, buscar financiamiento, ajustar horarios y encadenarse con sectores que generan ingresos para que la economía no se detenga”.

En su intervención, según Cubadebate, el Ministro destacó el papel de las alianzas productivas como una vía clave para sostener la industria. Se han potenciado los negocios con capital extranjero —actualmente existen 27— y las relaciones con socios tecnológicos y comerciales, lo que ha permitido, aunque no a plena capacidad, mantener activas esas inversiones, consignar materia prima y acortar los tiempos de respuesta. A nivel interno, se ha impulsado la integración entre la industria civil y la industria militar para identificar capacidades y dar respuesta conjunta a producciones priorizadas.

Otra variante exitosa ha sido el encadenamiento con otras formas de gestión estatal, que ha permitido reactivar capacidades productivas. Gracias a esta estrategia, hoy se produce un nivel importante de envases y artículos de talabartería y confecciones textiles, entre otros productos.

En la industria del refractario se logró un encadenamiento que posibilita fabricar materiales para la construcción con sus propias capacidades, mientras que la Empresa de Cable comenzó a producir un nivel de cable a partir de una alianza con una mipyme privada. “Estas alternativas son también una oportunidad para mover la industria”, afirmó Álvarez Martínez.

La ciencia y la innovación se mantienen como pilares fundamentales para reducir la dependencia de las importaciones. Actualmente se desarrollan alrededor de 200 proyectos de solución, en distintas etapas de implementación, con impacto en diversos sectores de la economía. El sector industrial cuenta con 28 entidades científicas que trabajan en conjunto con las universidades, en un esfuerzo por producir con recursos nacionales y sustituir importaciones.

En materia de autonomía energética, el Ministro informó que hoy existen 104 instalaciones industriales que generan su propia energía, como resultado de un programa iniciado hace varios años. Para 2026 se prevé que otras 68 instalaciones alcancen también soberanía energética, lo que permitirá rescatar determinadas producciones.

En este camino, la autogestión financiera juega un papel determinante. Un ejemplo es el Grupo de Reciclaje, que con sus propios ingresos ha desplegado una importante cantidad de instalaciones. Este año está previsto que funcione su base de proceso, donde se clasifica, prensa y prepara la materia prima para la exportación y otros sectores de la economía. Además, el reciclaje ha potenciado la movilidad eléctrica, con la fabricación de triciclos y motos eléctricas que agregan valor a la materia prima recuperada.

En la industria ligera, particularmente en la de confecciones, existen seis talleres con autonomía energética, y se prevé incorporar otros seis este año, en la medida de las posibilidades financieras. Aunque la limitación energética afecta a la industria, el ministro insistió en que esa es una batalla que nadie podrá bloquear.

A pesar de los esfuerzos, el ministro fue enfático al reconocer que los niveles de producción actuales son insuficientes para satisfacer las demandas de la economía y la población.

Finalmente, el ministro enfatizó en que el bloqueo sigue siendo el principal lastre para la producción industrial. “Si no fuera por el bloqueo, las capacidades pudieran utilizarse a un nivel superior y las producciones tendrían niveles superiores”, afirmó. Pese a todo, subrayó que, gracias al compromiso de los trabajadores y la conducción de los procesos, la industria se ha mantenido trabajando. “Estamos seguros de que resistiremos y de que saldremos de este momento más fortalecidos”, concluyó.