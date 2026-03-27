La producción global de celulares está bajo amenaza

El suministro mundial de helio se ha visto restringido por el conflicto en Oriente Medio y ya está afectando a parte de la producción en las cadenas globales de suministro tecnológico, obligando a las empresas a buscar proveedores alternativos, reporta Reuters, citando a ejecutivos del sector.

El helio, un subproducto del procesamiento de gas natural, es esencial en varias fases clave de la fabricación de semiconductores —refrigeración, detección de fugas y procesos de alta precisión— y su precio se ha disparado desde el inicio de la guerra contra Irán. El suministro está fuertemente concentrado geográficamente: Catar produce cerca de un tercio de la oferta mundial, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Una escasez de helio es una preocupación absoluta», afirmó Cameron Johnson, socio de la consultora de cadenas de suministro Tidal Wave Solutions, quien explicó que las empresas tienen pocas opciones inmediatas, más allá de reducir el ritmo de producción y priorizar los productos críticos, y que muchas confían en una resolución rápida del conflicto.

Una escasez prolongada, advirtió, podría obligar a recortes de producción y generar efectos en cadena en sectores que van desde la electrónica al automotriz. ­“Si esto ocurre, se verá un impacto en cosas como la electrónica, los automóviles, incluso los teléfonos inteligentes”, señaló.

A su vez, Jerry Zhang, responsable de ventas en China de la suiza VAT —fabricante de componentes para la industria de semiconductores—, indicó que la guerra en Oriente Medio ha reducido el suministro de helio y ya está afectando a la producción de su empresa y de otras, añadiendo que los retrasos en el transporte agravan el problema. Por estos motivos, la compañía está buscando fuentes alternativas, entre ellas proveedores de Estados Unidos.

La perturbación se extiende también a otras partes de las cadenas de suministro vinculadas a la región.

Zhou Limin, de la unidad MRSI de la sueca Mycronic, explicó que algunas materias primas procedentes de Israel están sufriendo demoras, lo que alarga los plazos de entrega y se traslada a los clientes en forma de tiempos de espera más largos. “Sin duda ha habido un impacto a corto plazo y ya nos ha afectado”, dijo.

Mientras, un directivo del grupo francés de gases industriales Air Liquide advirtió también de una escasez de helio a corto plazo, confirmando que el conflicto está empezando a sentirse en un insumo crítico para la industria tecnológica global.

(Con información de RT en Español)