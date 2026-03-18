La historia marcada en el siglo XX

En la historia política y social de Cuba, el 18 de marzo de 1923 ocupa un lugar significativo. Ese día se fundó en la capital del país la Agrupación Comunista de La Habana, considerada la primera organización marxista-leninista creada.

La fundación de esta agrupación fue resultado del crecimiento del movimiento obrero y del impacto que tuvieron en Cuba las ideas socialistas que circulaban por el mundo a inicios del siglo XX.

En un contexto marcado por profundas desigualdades sociales y conflictos laborales, intelectuales, trabajadores y jóvenes revolucionarios comenzaron a organizarse en torno a nuevas corrientes de pensamiento político.

Entre las figuras más destacadas de aquel proceso se encontraba el veterano luchador independentista Carlos Baliño, quien desempeñó un papel clave en la promoción de las ideas socialistas en Cuba. A su alrededor se agruparon militantes y pensadores que buscaban articular una organización que defendiera los intereses de la clase trabajadora y promoviera cambios sociales profundos.

La nueva organización también contó con la participación de jóvenes revolucionarios como Julio Antonio Mella, quien posteriormente se convertiría en una de las figuras más influyentes del movimiento estudiantil y revolucionario cubano.

La Agrupación Comunista de La Habana no surgió aislada. Con el tiempo, se formaron agrupaciones similares en otras localidades del país, entre ellas Guanabacoa, Manzanillo y San Antonio de los Baños. Estas organizaciones comenzaron a coordinar esfuerzos y a desarrollar una labor política entre trabajadores, estudiantes e intelectuales.

Ese proceso organizativo culminó dos años después, cuando en agosto de 1925 se celebró el congreso que dio origen al Partido Comunista de Cuba, considerado heredero directo de aquellas primeras agrupaciones comunistas surgidas en el país.

Más de un siglo después, el 18 de marzo de 1923 continúa recordándose como un momento clave en la evolución del pensamiento político cubano y en la organización del movimiento revolucionario y obrero de la nación. Fue el inicio de una estructura política que marcaría profundamente la historia del siglo XX en Cuba.