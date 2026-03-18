Sergio González «El Curita» y su Legado en la Revolución Cubana

Un Hombre de Origen Humilde

Sergio González nació el 29 de octubre de 1921 en Aguada de Pasajeros, en la antigua provincia de Las Villas. Proveniente de una familia humilde y con una sólida formación católica, desde joven mostró inclinaciones hacia la justicia social. Su deseo inicial de convertirse en sacerdote se vio alterado por el amor, lo que lo llevó a abandonar el seminario y a buscar su camino en la capital cubana.

En La Habana, trabajó como inspector de tranvías y luego en Omnibus Modernos S.A. Su compromiso con las causas sociales lo llevó a involucrarse activamente en el movimiento sindical, luchando contra las injusticias que enfrentaban los trabajadores cubanos. Fue entonces cuando sus compañeros comenzaron a llamarlo «El Curita», un apodo que reflejaba su carácter justo y su formación religiosa.

La Lucha Contra la Dictadura

En el contexto de la creciente insurrección contra el régimen batistiano, Sergio se convirtió en un destacado miembro del Movimiento 26 de Julio, liderado por Fidel Castro. Como jefe de Acción y Sabotaje en La Habana, su labor fue fundamental para la organización de actividades contra la dictadura. Sin embargo, esta valentía tuvo un alto costo.

El 18 de marzo de 1958, Sergio fue secuestrado mientras participaba en actividades conspirativas. Su desaparición pasó desapercibida por un corto tiempo, pero pronto se supo que había sido capturado por las fuerzas represivas del régimen. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en una calle de La Habana, brutalmente torturado y dejado como un mensaje a otros opositores.

Un Mes Sangriento

La muerte de «El Curita» no fue un hecho aislado; se inscribió en una serie de asesinatos y persecuciones que caracterizaban el mes de marzo de 1958. En total, 16 luchadores por la libertad fueron asesinados durante este período, reflejando la desesperación del régimen ante el auge de la insurrección popular. La represión se intensificó mientras el Ejército Rebelde se preparaba para lanzar su ofensiva final en el segundo semestre del año.

Reacciones y Consecuencias

La noticia del asesinato de Sergio González generó un profundo impacto en la sociedad cubana. Los estudiantes, trabajadores y simpatizantes del Movimiento 26 de Julio se movilizaron para honrar su memoria y exigir justicia. Su muerte se convirtió en un símbolo del sacrificio necesario para alcanzar la libertad, alimentando aún más el fervor revolucionario entre los cubanos.

Su legado perdura en la historia de Cuba como un recordatorio del costo humano de la lucha por la justicia. «El Curita» se convirtió en un mártir para muchos, inspirando a futuras generaciones a continuar luchando contra la opresión.