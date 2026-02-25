La Enmienda Platt, aprobada el 25 de febrero de 1901 por el Comité de Asuntos Cubanos del Senado de Estados Unidos y convertida en ley tres días después por el presidente William McKinley, marcó el destino de Cuba al imponer limitaciones a su soberanía y abrir la puerta a la presencia militar norteamericana en la isla.

El texto, impulsado por el senador Orville Platt, prohibía a Cuba firmar tratados con potencias extranjeras que comprometieran su independencia y autorizaba a Washington a arrendar o adquirir territorio para estaciones navales. De esa cláusula nació la Base Naval de Guantánamo, aún bajo control estadounidense pese al rechazo del pueblo y gobierno cubano.

La medida exigía además que sus disposiciones fueran integradas en un tratado permanente, consolidando la tutela de Washington sobre la joven república. Para muchos cubanos, que habían luchado durante tres décadas contra España, la enmienda fue vista como una traición al sacrificio del Ejército Libertador y una continuidad del intervencionismo extranjero.

Aunque la Enmienda Platt fue derogada en 1934, su huella persiste. El ejemplo más visible es la Base Naval de Guantánamo, enclave que desde su origen simbolizó la limitación de la soberanía cubana y que, con el paso del tiempo, adquirió nuevas funciones estratégicas para Estados Unidos. Desde 2002, la instalación se transformó en un centro de detención para sospechosos de terrorismo y migrantes irregulares, generando críticas internacionales por las condiciones de reclusión y por ser considerada un espacio de excepción jurídica, ajeno a los estándares del derecho internacional.

La vigencia de esta en la actualidad, refleja cómo una cláusula concebida a inicios del siglo 20 se convirtió en un instrumento de control político y militar que trasciende generaciones. Incluso en el siglo 21, la base ha sido utilizada como herramienta de presión diplomática y como símbolo de la continuidad del intervencionismo estadounidense en la región.

A 125 años de su aprobación, el espíritu de la Enmienda Platt continúa latente en la política exterior estadounidense hacia América Latina, donde la injerencia, las sanciones económicas y la presión diplomática siguen siendo herramientas de influencia global.