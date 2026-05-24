Caucus Negro en Congreso de EE.UU. exige fin del bloqueo petrolero a Cuba

Josefina Vidal Ferreiro, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, informó desde su perfil en la red social Facebook sobre la carta enviada por el Caucus Negro del Congreso de Estados Unidos, en la cual se exigió a la administración del presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio poner fin al bloqueo petrolero impuesto contra la Isla.

El comunicado, firmado por la presidenta del Caucus, Yvette D. Clarke, destacó que la política aplicada desde enero ha provocado un agravamiento de la crisis humanitaria en Cuba, con aumento de la mortalidad infantil, escasez de alimentos y dificultades en los servicios médicos.

“Bajo el bloqueo petrolero de la administración y el endurecimiento de las sanciones, los cubanos están muriendo”, escribió Clarke en la misiva.

“The New York Times ha informado de que, como resultado de las sanciones, la tasa de mortalidad infantil en Cuba se ha más que duplicado desde 2018”, agregó.

La carta subrayó que los hospitales enfrentan carencias de antibióticos, medicamentos y equipos, mientras que las vacunas se pierden por falta de electricidad para refrigerarlas y los médicos deben recurrir a procedimientos manuales durante los apagones.

El Caucus expresó preocupación por la situación en las provincias del Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Las Tunas, donde la crisis energética ha agravado la situación tras el paso del huracán Melissa.

“¡Ya basta! El Caucus Negro del Congreso no se quedará de brazos cruzados permitiendo que esta administración continúe con esta política bárbara que genera un sufrimiento humano inimaginable en Cuba”, afirmó Clarke en el texto.

El grupo parlamentario exigió el levantamiento inmediato de las sanciones y el acceso del pueblo cubano a los recursos básicos necesarios para sostener la vida en la Isla.