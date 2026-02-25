La Caoba de San Luis, un poblado orgullo de su gente

La Caoba es uno de los 16 Consejos Populares de San Luis. Alli se encuentra la mayor producción de café del terruño y su gente hace que se desarrollen otros importantes programas.

El 24 de febrero de 1895, el coronel Luis Bonne Bonne, se levantó en armas junto a un grupo de patriotas en la Caoba. Desde entonces a la rica historia se suma el trabajo de mujeres y hombres en el desarrollo social y económico de este paraje situado en el macizo montañoso de la Sierra Cristal con una extensión territorial de 62 km cuadrados.

La producción fundamental del Consejo es cafetalera, otros renglones como frutas y flores, encuentran arraigo. Disfrutan sus pobladores de los servicios de salud, educación y otros que hacen la vida más agradable a pesar del deterioro de los viales que dan acceso al lugar.

La Caoba es un poblado de referencia en el plan turquino. A 560 metros sobre el nivel del mar tiene exquisita leyenda que día a día se enriquece con el quehacer de sus habitantes.