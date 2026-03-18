SISMO PERCEPTIBLE PROVINCIAS DE GUANTANAMO Y SANTIAGO

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado como perceptible a las 08:55 pm hora local, localizado en las coordenadas 19.83 grados de latitud norte y los -74.35 grados de longitud oeste, a una profundidad de 10.0 km y con una magnitud de 4.6, situado a 39 km al suroeste de Maisí, provincia de Guantánamo.

Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad de algunas localidades de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo.

Hora de cierre 09:30 pm, 18 de marzo de 2026.

Este es el sismo perceptible No. 05 del año, una réplica del sismo de 6.0 de magnitud del 17 de marzo

✍️Enrique Diego Arango Arias