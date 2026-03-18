miércoles 18 marzo 2026
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SISMO PERCEPTIBLE PROVINCIAS DE GUANTANAMO Y SANTIAGO

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CENAIS

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado como perceptible a las 08:55 pm hora local, localizado en las coordenadas 19.83 grados de latitud norte y los -74.35 grados de longitud oeste, a una profundidad de 10.0 km y con una magnitud de 4.6, situado a 39 km al suroeste de Maisí, provincia de Guantánamo.

Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad de algunas localidades de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo.
Hora de cierre 09:30 pm, 18 de marzo de 2026.
Este es el sismo perceptible No. 05 del año, una réplica del sismo de 6.0 de magnitud del 17 de marzo

✍️Enrique Diego Arango Arias

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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