jueves 12 marzo 2026
Irán anuncia ataques con misiles de mayor potencia contra blancos

Prensa Latina
Teherán, 10 mar.— Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron hoy el lanzamiento de nuevos ataques con misiles de largo alcance y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región.

En un comunicado, el mando militar informó sobre una ofensiva a gran escala contra bases militares de Israel y de Estados Unidos, como parte de la 31ª oleada de la operación denominada “Promesa Verdadera 4”.

De acuerdo con la nota, esta fase de la operación fue dedicada a Mojtaba Jamenei, elegido el domingo último como nuevo Líder Supremo de la República Islámica.

La Asamblea de Expertos de Irán había anunciado oficialmente la designación de Mojtaba Jamenei, de 56 años, en sustitución de su padre, Alí Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años.

El Líder Supremo es la máxima autoridad política y religiosa del país y posee atribuciones que superan a las de las demás instituciones del Estado, incluido el presidente.

Desde el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos realizaron ataques contra territorio iraní que, según reportes oficiales, causaron centenares de muertos, entre ellos el propio Alí Jamenei y varios responsables de seguridad.

En respuesta, Teherán lanzó múltiples ataques con misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países árabes del Golfo Pérsico, así como en Jordania e Iraq.

Algunos de esos ataques provocaron muertos, heridos y daños a infraestructuras civiles, lo que generó condenas de varios países árabes de la región, que exigieron el cese de las hostilidades.

