Azerbaiyán envía ayuda humanitaria a Irán

Bakú, 10 mar.— Azerbaiyán entregó más de 25 toneladas de ayuda humanitaria a Irán en medio de la escalada bélica en la región del Medio Oriente, informó hoy la agencia de noticias APA.

«Por orden del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, la ayuda humanitaria enviada a Irán en vehículos del Ministerio de Emergencias incluye 10 toneladas de harina, seis de arroz, 2,4 de azúcar, más de cuatro de agua, unos 600 kilogramos de té y cerca de dos toneladas de medicamentos y suministros médicos», señaló la nota.

La agencia agregó que la entrega se realiza en el contexto de los compromisos asumidos en la conversación telefónica del 8 de marzo entre Aliyev y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, con el objetivo de cubrir las necesidades actuales del pueblo iraní.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán, a menos de 48 horas de terminar la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en la ciudad suiza de Ginebra.‎

‎ La ofensiva busca acabar con el programa nuclear de Irán, en el que Estados Unidos e Israel ven una amenaza inminente, así como reducir las capacidades militares del país persa y allanar el camino a una sublevación popular que derroque al gobierno de los ayatolás.‎

‎ Irán está respondiendo a la ofensiva con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de Washington emplazadas en diversos países de Oriente Medio.

También se han registrado lanzamientos de drones o misiles hacia objetivos militares en Azerbaiyán, Chipre y Türkiye, aunque Irán niega su autoría.‎

‎ El conflicto armado en curso también perturbó el tráfico aéreo sobre la península Arábiga, dejando varados a decenas de miles de viajeros en numerosos países, así como la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos.‎

‎ El número de muertos en Irán a causa de los ataques estadounidenses e israelíes es de mil 330, según el representante permanente del país persa ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, que cita los datos de la Media Luna Roja.