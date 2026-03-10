Denuncian impacto de cerco de EEUU sobre sistema de salud de Cuba

Ciudad de México.— El ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal, denunció el impacto sobre el sector del asedio energético impuesto por Estados Unidos contra la isla, en una columna publicada la víspera en El Heraldo de México.

Bajo el título “El imperativo ético de la salud en Cuba frente al cerco energético”, el titular señaló que esos servicios dependen de un suministro continuo de electricidad y de una logística que actualmente se ve severamente obstaculizada.

Mencionó que la lista de espera quirúrgica alcanza los 96 mil 387 pacientes (11 mil 193 de ellos niños) y, con la actual restricción energética, esas cifras crecen al obligar al sistema nacional de salud a postergar cirugías no urgentes para priorizar las oncológicas y otras que definen la vida.

En medio de la amenaza de Washington de imponer aranceles a países que suministren petróleo a la isla, Portal aludió al Programa de Atención Materno Infantil, que enfrenta el desafío de asegurar el seguimiento a 32 mil mujeres embarazadas que requieren ecografías diagnósticas fundamentales.

También refirió que la intermitencia en el transporte refrigerado, por falta de combustible, ha dificultado que más de 30 mil niños reciban sus vacunas de forma oportuna, a pesar de contar con los biológicos en los almacenes.

A ello se suma, agregó, la atención de 16 mil pacientes en radioterapia y otros dos mil 888 que dependen de tratamientos de hemodiálisis, servicios que demandan una estabilidad energética que actualmente es muy difícil de garantizar.

“No obstante, esas y otras realidades que enfrenta el Sistema Nacional de Salud, su funcionamiento no se encuentra en una fase de colapso. La respuesta no ha sido la parálisis, sino una reorganización estratégica basada en la resiliencia y la optimización de recursos”, subrayó.

Entre otras acciones, aseveró que se sigue potenciando la resolutividad en la Atención Primaria de Salud, fortaleciendo el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, y utilizando herramientas como la telemedicina para garantizar la vitalidad de los servicios básicos.

Destacó que “esa capacidad de respuesta descansa, fundamentalmente, en el altruismo, la ética, el compromiso y la profesionalidad del capital humano”.

“Es conmovedor cómo, en provincias donde el 85 por ciento de los especialistas en neonatología reside fuera del municipio donde trabaja, se buscan alternativas extraordinarias para asegurar que ningún recién nacido quede desprotegido ante la crisis del transporte”, ilustró.

Sostuvo que el prestigio de la medicina cubana “se ha forjado con humanismo y sentido del deber, no solo dentro de nuestras fronteras, sino también en las 165 naciones donde los colaboradores cubanos de la Salud, brindan o han brindado servicios por décadas, como es el caso de México”.

“Sentimos con orgullo que Cuba no está sola, gracias a la solidaridad que recibimos desde los más diversos confines del mundo”, dijo el ministro, quien manifestó su gratitud a naciones hermanas y, muy especialmente, al pueblo y Gobierno de México.

Aseguró que la isla continuará adoptando todas las medidas posibles para proteger a su población, y llamó a la comunidad internacional a mostrar su solidaridad “para hacer frente a la dimensión real y objetiva de un cerco criminal que atenta contra la vida misma”.