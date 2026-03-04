España reivindica su “No a la guerra”

Madrid, 4 mar.— España reivindicó hoy su “No a la guerra” en una declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante amenazas de Estados Unidos.

Sin mencionar en ningún momento al mandatario estadounidense, Donald Trump, ni a los países europeos (Francia, Alemania y Reino Unido) alineados con el ataque militar a Irán, Sánchez subrayó que España no será «cómplice de algo malo para el mundo» como es la guerra en Medio Oriente «solo por el miedo a las represalias de alguno».

Desde el Palacio de la Moncloa, el jefe del Ejecutivo se refirió con sobriedad, pero de modo vertical, a las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, las respuestas de Teherán y las amenazas de Trump a España por su posición ante este conflicto.

Ayer, el inquilino de la Casa Blanca deslizó la posibilidad de romper las relaciones comerciales con España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para atacar a Irán. El tema generó una respuesta inmediata de la Unión Europea (UE) en defensa de uno de los integrantes del bloque.

«Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU», argumentó la Moncloa.

En alocución de alrededor de 10 minutos este miércoles, Sánchez enfatizó que la posición del Ejecutivo frente al conflicto bélico en Oriente Medio se resume «en cuatro palabras, No a la guerra».

La referencia de la frase se remonta al lema que se popularizó con la guerra de Iraq de 2003, a la cual arrastró el entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar, junto a George W. Busch y Tony Blair.

En ese sentido, Sánchez mencionó que aquel conflicto «en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global», pero «produjo el efecto contrario», con más inseguridad, terrorismo e impactos en la economía global.

«Ese fue el regalo del trío de las Azores (el lugar donde proclamaron la guerra Bush, Aznar y Blair) a los europeos de entonces: un mundo más inseguro», sentenció.

El líder de Izquierda Unida (IU) y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, opinó que «el Gobierno español actúa correctamente».

En una entrevista radial, Maíllo defendió el derecho internacional y condenó «ataques que son la ley de la selva».

«Nos pueden conducir a un abismo en la humanidad, que está con el riesgo de una guerra regional en la zona más delicada del mundo”, consideró en referencia a la cruzada bélica emprendida por Eztados Unidos e Israel contra Irán.