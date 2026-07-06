Festival de la Rumba reafirma tradición afrocaribeña en Santiago

Con presentaciones de reconocidas agrupaciones y el protagonismo de los tambores como símbolos de identidad cultural, el Festival de la Rumba reafirmó la tradición afrocaribeña en los pueblos de esta región, como parte de la edición 45 de la Fiesta del Fuego.

El encuentro reunió a cultores y agrupaciones dedicadas a preservar ese género músico-danzario, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, mediante acciones que resaltaron la riqueza de la cultura popular de Cuba y el Caribe.

Entre los participantes sobresalieron los grupos Kokoyé y Rumberos de Hoy, cuyas actuaciones evidenciaron la vitalidad de la rumba santiaguera y su permanente vínculo con las raíces africanas presentes en la cultura nacional.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Vladimir Ibarra Paizán, director de Rumberos de Hoy, calificó de emocionante formar parte de esta edición del Festival, donde la rumba ocupa un espacio relevante dentro del intercambio cultural.

Expresó que, aunque aprecia diversos géneros musicales, la rumba constituye una de sus mayores pasiones y representa una forma de honrar la memoria del emblemático músico santiaguero Juan Bautista.

Como parte del programa, el Festival de la Rumba incluyó presentaciones en barrios y peñas culturales en centros emblemáticos de la ciudad, con el propósito de acercar esa manifestación artística a las comunidades y fortalecer la participación popular.

La edición 45 del Festival del Caribe reafirma así su compromiso con la preservación y promoción del patrimonio cultural de los pueblos de la región, al reconocer en la rumba una de las expresiones más representativas de la identidad, la memoria y la resistencia cultural del pueblo cubano.