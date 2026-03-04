miércoles 04 marzo 2026
Diálogo interreligioso aborda el rol de la mujer

Periódico del Órgano Oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba.

Por Daniela Verdecia Castillo

En una jornada marcada por el respeto y la búsqueda de puntos en común, la plataforma de diálogo interreligioso celebró un nuevo encuentro este 3 de marzo en la sede de la Logia Oriente 52.

La convocatoria reunió a representantes de diversas denominaciones religiosas y asociaciones fraternales con presencia en la provincia, consolidando un espacio único para el intercambio de ideas más allá de las diferencias dogmáticas.

Uno de los ejes centrales de la deliberación fue el papel de la mujer en la sociedad contemporánea, en vísperas de la conmemoración del 8 de marzo. Los asistentes realizaron un recorrido reflexivo sobre los orígenes reivindicativos del Día Internacional de la Mujer, para luego centrar el debate en los desafíos actuales que enfrenta este colectivo.

Más allá de la temática específica de la jornada, el encuentro reafirmó el objetivo fundacional de esta plataforma: fomentar la integración, la fraternidad y la hermandad como pilares para construir una cultura de paz.

En un mundo marcado por la polarización, este tipo de iniciativas subrayan la voluntad de los diferentes credos y organizaciones fraternales de trabajar unidos por el bien común, demostrando que el diálogo respetuoso es la vía para tender puentes y fortalecer el tejido social de la provincia.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
