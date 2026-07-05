Movimiento brasileño rechaza acciones de EEUU contra el ICAP cubano

Brasilia.- El Movimiento Brasileño de Solidaridad con Cuba (MBSC) mantiene hoy su respaldo al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y rechaza las sanciones de Estados Unidos que buscan intimidar el apoyo internacional a la isla.

En una nota dirigida al ICAP este viernes, el MBSC calificó como una «verdadera guerra» la política de Washington contra Cuba y afirmó que las sanciones anunciadas por el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, forman parte de una persecución sistemática contra la nación caribeña.

La comunicación recordó palabras del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, quien durante el Período Especial sostuvo que las medidas estadounidenses no constituían un embargo ni un bloqueo, sino una guerra y una persecución «tenaz y constante».

Según la organización brasileña, las sanciones contra el ICAP pretenden atemorizar las acciones de solidaridad y ayuda humanitaria desarrolladas en todo el mundo en respaldo a Cuba.

No obstante, destacó que el instituto, fundado hace más de 65 años, continúa promoviendo la amistad entre los pueblos porque, subraya el texto, «la solidaridad no se bloquea».

El MBSC sostuvo además que la persecución contra Cuba alcanza una intensidad nunca antes experimentada desde el triunfo de la Revolución en 1959 y acusa a Estados Unidos de utilizar «pretextos y mentiras» para influir en la opinión pública de su país y de otras naciones.

Asimismo, afirmó que el Gobierno cubano responde a esas acciones mediante nuevas iniciativas, entre ellas las transformaciones económicas y sociales presentadas el pasado mes, integradas por 176 medidas organizadas en 23 ejes temáticos.

La organización manifestó que los brasileños solidarios, junto con personas que defienden causas justas en otros países, mantienen el principio «Plan contra Plan» del Héroe Nacional cubano, José Martí, y reiteran su respaldo al Gobierno, las instituciones y el pueblo de la isla.

En el texto también condenó el bloqueo económico, comercial, financiero y extraterritorial impuesto por Estados Unidos, así como el cerco energético que se mantiene desde hace más de seis meses y provoca cuantiosos daños materiales y humanos.

“¡Manos fuera de Cuba!», concluyó el movimiento solidario, al remarcar su postura de respaldo a la nación antillana y exigir su exclusión de la lista estadounidense de países supuestamente patrocinadores del terrorismo.

En junio pasado, la administración de Donald Trump incluyó al ICAP y a su empresa afiliada Amistur S.A. en la Lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

De acuerdo con el instituyo cubano, se trata de un acto de hostilidad política basado en calumnias que pretenden justificar el recrudecimiento del cerco económico a la isla y quebrar los profundos lazos de amistad que unen al pueblo cubano con el estadounidense.