Cruz Roja visita a ucranianos salvados por los militares rusos

Moscú, 4 mar.— El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visitó en Rusia a ciudadanos ucranianos salvados por militares rusos de la zona de los combates, comunicó hoy la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Tatina Moskalkova.

Según manifestó este miércoles la funcionaria de alto rango a la prensa, el CICR conversó con estas personas y pudo convencerse de que están en Rusia por voluntad propia y que cuentan con todo lo necesario.

Moskalkova precisó que en diciembre pasado los militares rusos rescataron a 47 civiles ucranianos de la zona de combates, posteriormente 17 de ellos regresaron a su país, el resto permanece en los centros de acogida temporal en Rusia.

Las fuerzas rusas desarrollan desde febrero de 2022 una operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos.

Según el liderazgo ruso, los objetivos de la campaña militar son parar «el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía el régimen ucraniano», atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras de Rusia, completar el desarme y la desnazificación de Ucrania.

Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos e integran la mayoría de los países de la Unión Europea.

