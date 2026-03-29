Dieciséis personas detenidas por venta ilegal de combustible en La Habana

En los últimos días, la Policía intervino en varios servicentros Cupet de los municipios de Playa y Plaza, desarticulando una red que se dedicaba a la venta ilegal de turnos y acaparamiento de combustible.

Resultados de los operativos:

16 personas detenidas en total.

En el Cupet de 44 y 33 (Playa): 7 arrestados.

En Línea entre E y F (Plaza): 5 detenidos y 4 capturados en el mismo punto por ofrecer turnos a vehículos de turismo a cambio de 20 dólares.

A uno de los implicados en Plaza se le ocuparon 62 000 pesos cubanos y 20 USD en efectivo, producto de la venta ilegal de turnos.

Los llamados “coleros” no solo vendían posiciones en la fila, sino que también acaparaban combustible para revenderlo en el mercado negro a precios muy superiores a los establecidos. Para simular legalidad, utilizaban vehículos alquilados a Transtur, lo que ha llevado a la entidad a implementar controles internos como la verificación del kilometraje y el consumo de combustible.

Vecinos de ambos municipios reconocieron la efectividad de los operativos y señalaron que, aunque aún queda trabajo por hacer, estas acciones demuestran que no hay impunidad para quienes perjudican el acceso al combustible del pueblo.