Sobre la Salud, el efecto del bloqueo es real y permanente

Con la Orden Ejecutiva del Gobierno de EE. UU. para evitar la entrada de combustible a Cuba, la carencia de energía impacta sensiblemente en las instituciones médicas; no obstante, nadie ha fallecido por las interrupciones eléctricas

El bloqueo sí existe, es real, y su efecto es permanente sobre la Salud Pública cubana.Así lo afirmó el viceministro del ramo, doctor Julio Guerra Izquierdo, al explicar el impacto directo y cruel de la política del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que ha sido recrudecida en los últimos dos meses, con un cerco para que no llegue combustible al país.

Entre los efectos inmediatos sobre el sector, mencionó la cancelación de contratos comerciales para la adquisición de tecnologías e insumos, y la negación de navieras a transportar diversas cargas, entre las que se incluyen medicamentos.

Otro ejemplo es la imposibilidad de adquirir productos con más del 10 % de tecnología estadounidense –reconocida entre las mejores y más avanzadas para los servicios médicos–, lo cual obliga a recurrir a terceras naciones en busca de alternativas.

«Se suma el aumento de costos y la persecución de las fuentes de ingresos».Como muestra del impacto negativo, el Viceministro cuantificó los daños de la política hostil sobre el sector:

En más de seis décadas: + 4 183 millones de dólares.

Solo en 2025: 288 millones de dólares.

También repasó tres ejemplos concretos de estos perjuicios:

25 días de bloqueo: equivalen al financiamiento requerido para cubrir el Cuadro Básico de Medicamentos para un año en Cuba (339 millones de dólares)

9 días de bloqueo: equivalen al presupuesto necesario para importar todo el material gastable del sistema nacional de Salud en un año: jeringuillas, gasas, agujas, suturas, catéteres, equipos de suero… (129 millones de dólares)

21 horas de bloqueo: equivalen al costo de adquisición de la insulina necesaria por un año para los pacientes diabéticos. (12 millones de dólares)

El doctor Guerra Izquierdo se refirió también a cómo, a partir del 29 de enero, con la Orden Ejecutiva estadounidense para evitar la entrada de combustible a la Mayor de las Antillas, la carencia de energía ha impactado negativamente en las instituciones de la Salud. No obstante, aseguró, las medidas adoptadas han evitado que alguien fallezca debido a interrupciones eléctricas.

Detalló cómo se establecieron prioridades en cada nivel de atención, con énfasis en el Programa Materno Infantil, el control epidemiológico, las urgencias y emergencias, el tratamiento a pacientes oncológicos y nefróticos y otros.

Agregó que se promueve y multiplica el uso de la medicina natural y tradicional; se reorganizaron servicios; se crearon condiciones excepcionales para ayudar en el traslado a los trabajadores de hospitales provinciales y que viven en municipios alejados.

De igual forma, se avanza aceleradamente en el cambio de matriz energética en diferentes instituciones de Salud, con el apoyo de autoridades y entidades locales, con el aporte de trabajadores de las formas de gestión no estatal, y con participación de la solidaridad internacional.

EN CIFRAS: Instalación de paneles solares en instituciones de Salud

282 policlínicos

78 hogares de ancianos

97 hogares maternos

74 casas de abuelos15 hospitales

El Viceministro relató cómo, con la última caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en el hospital Hermanos Ameijeiras de inmediato se implementaron los planes de emergencia, cuando no arrancó el grupo electrógeno de la institución, por un fallo técnico.

UN HOSPITAL A MERCED DEL BLOQUEO

Sobre el efecto directo que las medidas de asfixia económica de la Casa Blanca tienen en la cotidianidad de un recinto hospitalario complejo, la directora del hospital Calixto García, doctora en Ciencias Iliovanys Betancourt Plaza, detalló cómo es sostener los servicios en 21 pabellones de una institución horizontal, que requiere garantía de energía para cada uno.

Se refirió a las dificultades para la atención a pacientes politraumatizados, muy compleja desde el momento en que hay que cumplir los tiempos de oro: llegar a la escena, rescatar al paciente, contar con la ambulancia adecuada y hacer la cirugía.

«Todas las especialidades han tenido que rediseñar protocolos de atención a emergencias para responder a la necesidad médica del lesionado».

Agregó que atender a múltiples víctimas en una emergencia necesita recursos y tecnologías, que hoy faltan, y es un área en la que hay que tomar decisiones rápidas y difíciles.

En el caso de las intervenciones quirúrgicas, son de los frentes más golpeados por las carencias, sobre todo cuando dependen de grupos multidisciplinarios.

Precisó que, cuando en una operación intervienen varias especialidades, se requieren alta tecnología y muchos insumos. Sostener todo eso se ha convertido en un reto tremendo, afirmó.

Mencionó que hay patologías clínicas que también se atienden en el Calixto García, como la Cardiología, específicamente para la implantación de marcapasos.

Adquirirlos se ha hecho muy difícil, además de que implica que sea más larga la estancia de los pacientes en el hospital.Aun así, dijo la Directora, todas las especialidades (57) se mantienen funcionando.

Para momentos de mayor tensión, como ocurre cuando se cae el SEN, hemos concebido protocolos y estrategias para enfrentarlos, con claridad de las áreas vitales que hay que priorizar.

Aseveró que, por su deterioro, los grupos electrógenos a veces no arrancan, por fallos técnicos que exigen piezas que nos niega el bloqueo; sin embargo, se impone la innovación y la pericia de operarios que los mantienen vitales.

UNA POLÍTICA HOSTIL CONTRA LOS NIÑOS ENFERMOS

Cuando una política criminal como la del bloqueo afecta tan seriamente un sector como la Salud Pública, cuando evita que los medicamentos lleguen de manera oportuna, que no haya energía en las instituciones médicas, los principales enemigos del Gobierno de Estados Unidos en Cuba pasan a ser los enfermos, los niños que padecen afecciones del corazón.

Así lo valoró el doctor Eugenio Selman Housein Sosa, director del Cardiocentro del Hospital Pediátrico William Soler, de La Habana, quien apuntó cómo las empresas con la mejor tecnología para atender patologías del corazón son de EE. UU., o tienen sus patentes, y sin embargo se les prohíbe trabajar con Cuba, que es privar a los niños de acceder a sus bondades.

Dijo que despojar a un hospital de energía es también dejar a ese hospital sin agua, para el aseo, para la esterilización, para todos los tratamientos, y resaltó el grado extremo de crueldad que eso significa.

«Es una política para provocar que colapsen los hospitales, que los pacientes paguen, y luego andar de hipócritas diciendo que la culpa es del Gobierno cubano, al que acusan de Estado fallido», aseveró.

FRENTE A LA ADVERSIDAD

Yamilé García Villar, directora del Instituto de Nefrología, aseguró que ya cuentan con una red de 57 unidades en todo el país, equipadas con tecnología de punta.

Sin embargo, tales dispositivos sufren paradas debido a la imposibilidad de ejecutar mantenimientos preventivos, sustitución de partes y piezas, así como disponer de insumos para su explotación.

«Este bloqueo energético quiere paralizar casi toda la actividad, porque salvar vidas lleva recursos».Desde el coronavirus se resintió la actividad de trasplante y, sumado al férreo cerco nos ha impedido alcanzar todo lo que quisiéramos, a veces las terapias se alargan en el tiempo, pero no nos hemos detenido, aseveró.

Esto habla mucho de lo cruel que puede ser una medida como esta, pues juega con la vida de 3 000 cubanos que viven en terapia sustitutiva, y mil en trasplante.Sin embargo, afirmó, «vamos a seguir refrendando nuestros logros aún en circunstancias tan adversas como estas».