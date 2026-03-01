Científicos rusos crean un chicle que fortalece el esmalte dental

Moscú, 1 mar.— Jóvenes científicos de la Universidad Sechenov desarrollaron un chicle a base de enzimas que disuelve la placa y fortalece el esmalte dental, informó hoy el portal digital Nauka.mail.

Según la nota, un equipo de jóvenes científicos del Instituto de Odontología E.V. Borovsky de la Universidad Sechenov, desarrollaron el chicle Caligenta Oral Care con una composición enzimática especial, que no solo refresca el aliento, sino que también ayuda a cuidar los dientes durante todo el día.

Los desarrolladores confían en que el nuevo producto puede transformar las prácticas de higiene bucal y reducir significativamente el riesgo de caries y otras enfermedades dentales y de las encías. El principal problema que aborda este chicle inteligente es la falta de higiene bucal después de cada comida.

Normalmente nos cepillamos los dientes dos veces al día, pero los restos de comida permanecen en el esmalte durante horas, fermentando con bacterias y provocando el desarrollo de caries y otras enfermedades, destacó el creador del Caligenta Oral Care, Andrei, Galkin.

El investigador quien es estudiante de cuarto año en el instituto Borovski, añadió que el equipo de dentistas y tecnólogos farmacéuticos ideó una forma de convertir el cuidado preventivo en un hábito agradable para que la gente lo practique de forma natural.

Al masticar, las enzimas del chicle disuelven la placa blanda y la convierten en una sustancia antibacteriana. Junto con una proteína especial, destruyen las bacterias dañinas que causan caries, precisó Galkin.

El calcio del chicle fortalece el esmalte dental. Otro beneficio es su efecto acumulativo: si masticas este chicle con regularidad, las enzimas permanecen en la capa superficial del diente y continúan protegiendo contra las caries incluso después de dejar de usarlo.

No obstante, los desarrolladores enfatizan que masticar chicle no reemplaza el cepillado regular por la mañana y por la noche. Sin embargo, es una excelente ayuda entre las rutinas básicas de higiene, especialmente después de las comidas, cuando el cepillado no es una opción.

El producto ya cuenta con apoyo: se ha convertido en un referente en Skolkovo y en el Clúster de Innovación de Moscú. El equipo está a la espera de la entrega de las materias primas, tras lo cual comenzará la producción en Rusia y el lanzamiento del nuevo producto.