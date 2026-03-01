Impulsan producción de carbón vegetal para la exportación

Santiago de Cuba.— La Empresa Agroforestal Guamá, ubicada en el municipio del mismo nombre, en Santiago de Cuba, fortalece el programa de producción de carbón vegetal con destino a la exportación, mediante la organización de planes fijos que permiten mayor control, estabilidad laboral y eficiencia en los resultados productivos.

Según informó Ramón Velázquez Núñez, director general de la entidad, aunque no es nuevo, el esquema ha sido retomado para estructurar mejor el proceso y garantizar sostenibilidad.

Han comenzado a trabajar en El Alto de los Monos, un lugar cercano a Chivirico, el poblado principal, allí laboran 15 trabajadores, con el propósito de entregar nueve contenedores marítimos de carbón en la primera partida para la exportación, precisó.

De acuerdo con el directivo, esa cantidad deberá completarse en un plazo estimado de tres meses y podrían reportar más de ocho millones de pesos en ingresos a la empresa, además de aportar divisas frescas, con un valor aproximado de entre tres mil 900 y cuatro mil dólares por contenedor.

Velázquez Núñez subrayó que la captación de divisas permitirá a la entidad mejorar su solvencia y respaldar otros renglones productivos, como el café, las hortalizas y la ganadería.

Asimismo, destacó que el proceso se realiza de forma fundamentalmente artesanal, con bajo consumo de combustible, en coherencia con el actual contexto energético del país.

Israel Medina Reina, jefe de brigada del plan fijo, explicó que en apenas una semana han picado tres hornos, montado dos y dejado áreas listas para continuar la corta.

La materia prima procede en gran medida de madera derribada por el huracán Melissa, lo cual contribuye al saneamiento de los bosques y al aprovechamiento racional de recursos disponibles, y entre las especies utilizadas sobresale el aromón, considerado de alta calidad para la exportación, explicó.

Medina Reina detalló que la jornada laboral oscila entre seis y siete horas diarias, aunque los trabajadores deben velar los hornos durante la noche para garantizar la calidad del carbón.

Con 50 sacos de 30 kilogramos, dijo, pueden alcanzar ingresos mensuales entre 50 y 63 mil pesos, y si producen más, ganan más.

Andrés Mendoza Núñez, con 24 años de experiencia en la actividad forestal, aseguró que, pese a tratarse de un trabajo engorroso y de gran esfuerzo físico, el colectivo se mantiene motivado.

Sabemos que lo que se logre ingresar en divisas es una recuperación para el país en el momento duro que atraviesa, expresó.

Los trabajadores también señalaron la necesidad de mejorar condiciones como la alimentación y la iluminación en las áreas de labor, aspectos que inciden directamente en el rendimiento y la seguridad.

La iniciativa en Guamá forma parte de las acciones para dinamizar las exportaciones, generar ingresos en moneda nacional y divisas, y contribuir al desarrollo económico local y nacional, a partir de un uso más eficiente de los recursos forestales disponibles.