India insta a frenar escalada en guerra EEUU e Israel contra Irán

Nueva Delhi, 1 mar.— India manifestó su profunda preocupación por los acontecimientos hoy en Irán y la región del Golfo e instó a las partes a actuar con moderación, evitar la escalada y priorizar la seguridad de los civiles.

En una breve nota, sin mencionar los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, la Cancillería india convocó a promover el diálogo y la diplomacia para reducir las tensiones y abordar los problemas subyacentes.

Se debe respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados, enfatizó Nueva Delhi.

Recordó que las misiones indias en la región están en contacto con los conciudadanos, a quienes se instó a permanecer vigilantes, mantenerse en contacto con las representaciones de India y seguir las directrices de seguridad locales.

Con anterioridad, las fuerzas de izquierda de India fueron más firmes y condenaron de manera enérgica los ataques contra Irán lanzados por Estados Unidos e Israel, los cuales consideraron una violación flagrante de la soberanía del país persa.

En declaraciones separadas, partidos comunistas y de tendencia socialista de la India señalaron que la agresión contra Irán también resulta contraria a la Carta de las Naciones Unidas y todos los tratados internacionales.

Señalaron que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo estos ataques ignorando las negociaciones en curso con Irán.

“De los ataques y las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, se desprende claramente que Washington nunca creyó en esas conversaciones”, precisaron.

Las organizaciones políticas denunciaron que Estados Unidos actúa como un matón beligerante, atacando a países soberanos a su antojo y observaron que el ataque contra Irán se produce tras su reciente acción bélica contra Venezuela y las amenazas a Cuba.

De igual modo, exigieron al Gobierno de la India condenar inequívocamente los ataques contra su país amigo, Irán, y exigir el cese inmediato de las hostilidades.

También convocaron a todos los pueblos amantes de la paz de la India y del mundo a que se unan a Irán y al pueblo iraní contra esta agresión militar de Estados Unidos e Israel.