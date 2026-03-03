Buscan simplificar tratamiento con el VIH

Berlín.— Un estudio muestra hoy una nueva vía para reducir el consumo de fármacos en personas con el VIH en caso de resistencias o intolerancias a las pastillas convencionales.

Según la Agenciasinc.es, este medicamento contiene doravirina e islatravir y puede ser tan eficaz como la triple terapia utilizada al inicio del tratamiento.

El islatravir es un compuesto muy potente y con una actividad prolongada en el tiempo, lo que podría facilitar pautas más espaciadas.

“La combinación de ambos medicamentos– doravirina e islatravir– demostró una efectividad comparable a la triple terapia en perfiles clínicos diversos”, subraya la fuente.

Esta investigación liderada por el Hospital Universitario de Bonn, Alemania incluyó a 756 personas seropositivas que iniciaban su primer tratamiento tras el diagnóstico.

La mitad de ellas recibió la combinación de estos dos fármacos mientras que al resto se le administró una triple terapia estandarizada, basada en bictegravir, emtricitabina y tenofovir alafenamida.

Después de un año, los expertos vieron que la carga viral del 90 por ciento de los participantes de ambos grupos era indetectable y observaron una recuperación de las células CD4 del sistema inmunitario.

Los resultados –aclara la fuente- fueron consistentes independientemente de la carga del virus o del estado inmunológico.