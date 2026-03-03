martes 03 marzo 2026
Buscan simplificar tratamiento con el VIH

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Berlín.— Un estudio muestra hoy una nueva vía para reducir el consumo de fármacos en personas con el VIH en caso de resistencias o intolerancias a las pastillas convencionales.

Según la Agenciasinc.es, este medicamento contiene doravirina e islatravir y puede ser tan eficaz como la triple terapia utilizada al inicio del tratamiento.

El islatravir es un compuesto muy potente y con una actividad prolongada en el tiempo, lo que podría facilitar pautas más espaciadas.

“La combinación de ambos medicamentos– doravirina e islatravir– demostró una efectividad comparable a la triple terapia en perfiles clínicos diversos”, subraya la fuente.

Esta investigación liderada por el Hospital Universitario de Bonn, Alemania incluyó a 756 personas seropositivas que iniciaban su primer tratamiento tras el diagnóstico.

La mitad de ellas recibió la combinación de estos dos fármacos mientras que al resto se le administró una triple terapia estandarizada, basada en bictegravir, emtricitabina y tenofovir alafenamida.

Después de un año, los expertos vieron que la carga viral del 90 por ciento de los participantes de ambos grupos era indetectable y observaron una recuperación de las células CD4 del sistema inmunitario.

Los resultados –aclara la fuente- fueron consistentes independientemente de la carga del virus o del estado inmunológico.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
