Protestas en Türkiye condenan ataque israelí a Flotilla de la Firmeza

Manifestaciones en diversas provincias de Türkiye condenaron el ataque israelí contra la denominada “Flotilla de la Firmeza”, que se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, reportaron hoy medios locales.

En Estambul, la Plataforma de Apoyo a Palestina organizó una protesta frente a la histórica mezquita de Santa Sofía, donde los participantes expresaron solidaridad con los activistas de la flotilla.

Los manifestantes portaron pancartas con consignas como “La Firmeza seguirá su camino” y “La Firmeza está bajo ataque”, al tiempo que denunciaron las acciones de Israel contra el pueblo palestino, en particular en Gaza.

Acciones similares se registraron en Diyarbakir, Sirnak, Siirt, Ardahan, Rize, Ordu, Giresun, Izmir, Aydin, Antalya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa y Kilis, donde los asistentes exhibieron banderas turcas y palestinas y condenaron la intervención israelí en aguas internacionales.

Según reportes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel confirmó la detención de 175 activistas que viajaban a bordo de más de 20 embarcaciones interceptadas mientras se dirigían a Gaza.

La llamada Misión Primavera 2026 de la Flotilla de Resiliencia Global había zarpado el pasado domingo desde Sicilia, Italia, con el propósito de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria.

No obstante, el miércoles por la noche, fuerzas israelíes atacaron las embarcaciones en aguas internacionales frente a la isla griega de Creta.De acuerdo con los organizadores, en la flotilla participaban 345 personas de 39 países, incluidos ciudadanos turcos.

Durante la operación, 21 embarcaciones fueron capturadas, mientras otras lograron dirigirse hacia aguas territoriales griegas.Este constituye el segundo intento de la flotilla, tras una iniciativa similar en septiembre de 2025 que también fue interceptada por Israel.

Desde 2007, Israel mantiene un bloqueo sobre la Franja de Gaza, donde la población enfrenta una grave crisis humanitaria agravada por la ofensiva militar iniciada en octubre de 2023, la cual ha dejado decenas de miles de muertos y heridos, además de una amplia destrucción de infraestructuras esenciales.