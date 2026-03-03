Intervención Cuban Telephone Company

En justa defensa de la soberanía económica nacional, el 3 de marzo de 1959, poco más de dos meses después del triunfo de la revolución, era intervenida la Cuban Telephone Company, uno de los principales consorcios norteamericanos radicados en el país desde principios del Siglo XX.

En marzo de 1957 el gobierno del dictador Fulgencio Batista había modificado el contrato de concesiones a esa entidad estadounidense, permitiéndole elevar considerablemente sus tarifas de precios por los servicios prestadosa la población, además de limitar el desarrollo de este sector con la consiguiente afectación a la sociedad cubana.

Esos privilegios otorgados por Batista violaban el Decreto Presidencia Número 145 del 9 de septiembre de 1909, el cual autorizaba a la Cuban Telephone Company a establecer y abrir el servicio público, líneas y sistemas telefónicos de larga distancia y locales, sin que se le otorgaran concesiones administrativas algunas y fijaba las condiciones en que dicha autorización podía ser realizada.

Así vio la luz dicha compañía yanqui, organizada y constituida a perpetuidad con sujeción a las leyes norteamericanas y no a la del país, lo que mostraba las amplias facilidades de que gozaba Estados Unidos para extender y encauzar sus intereses en Cuba.

Con vistas a restablecer la legalidad y acabar con los privilegios otorgados a la Cuban Telephone Company, fue que el Gobierno Revolucionario emitió la Ley 122 del 3 de marzo de 1959 disponiendo la intervención del consorcio norteamericano, derogando todos los privilegios de que había sido objeto por el tirano Batista, y restableciendo la tarifa anterior por el cobro de los servicios.

La propia Ley revolucionaria dispuso la ocupación, administración y operación de la Cuban Telephone Company, incluidas todas las propiedades, oficinas, talleres, plantas, almacenes, instalaciones y equipos de la entidad en el país, además de realizar una exhaustiva investigación sobre los costos del servicio prestados y la extensión de plantas e instalación de aparatos nacionalmente, entre otras medidas.

La intervención de la Cuban Telephone Company el 3 de marzo de 1959, fue el primer paso hacia la nacionalización de ese consorcio norteamericano, que se efectuó el 6 de agosto de 1960, fecha a partir de la cual nuestro país contó con una Empresa Telefónica verdaderamente cubana.