Denuncia Cuba en Ginebra efectos de orden ejecutiva de Donald Trump

La Habana.— La delegación de Cuba denunció en la Sesión Plenaria de la Conferencia de Desarme los efectos de la Orden Ejecutiva emitida el 29 de enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La referida medida, aclara la nota publicada en el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), declara una supuesta emergencia nacional y habilita la imposición de aranceles comerciales a importaciones de países que suministren petróleo a la Mayor de las Antillas.

Según la fuente, José Ernesto Díaz Pérez, representante cubano a esa instancia, señaló que la medida se sustenta en “una extensa lista de mentiras y acusaciones difamatorias contra Cuba” y constituye una violación flagrante del Derecho Internacional, además de contradecir la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Subraya el texto que durante su intervención, el diplomático advirtió que “nadie está a salvo de las aspiraciones expansionistas del gobierno de los Estados Unidos” y exhortó a la comunidad internacional, incluida la propia Conferencia de Desarme, a no permanecer en silencio ante lo que calificó como graves amenazas a la paz y la seguridad internacionales.