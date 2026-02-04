miércoles 04 febrero 2026
Denuncia Cuba en Ginebra efectos de orden ejecutiva de Donald Trump

La Habana.— La delegación de Cuba denunció en la Sesión Plenaria de la Conferencia de Desarme los efectos de la Orden Ejecutiva emitida el 29 de enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La referida medida, aclara la nota publicada en el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), declara una supuesta emergencia nacional y habilita la imposición de aranceles comerciales a importaciones de países que suministren petróleo a la Mayor de las Antillas.

Según la fuente, José Ernesto Díaz Pérez, representante cubano a esa instancia, señaló que la medida se sustenta en “una extensa lista de mentiras y acusaciones difamatorias contra Cuba” y constituye una violación flagrante del Derecho Internacional, además de contradecir la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Subraya el texto que durante su intervención, el diplomático advirtió que “nadie está a salvo de las aspiraciones expansionistas del gobierno de los Estados Unidos” y exhortó a la comunidad internacional, incluida la propia Conferencia de Desarme, a no permanecer en silencio ante lo que calificó como graves amenazas a la paz y la seguridad internacionales.

Joel Macías Rivas
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
