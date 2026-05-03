Entre la banca y la trinchera: Consejo Popular Abel Santamaría afina respuestas a la población (+Fotos)

Con información de la AMPP.

En el Consejo Popular Abel Santamaría, la voz del pueblo marcó el ritmo de la reunión. Dos temas sensibles encabezaron la agenda: la bancarización y el pago puntual a trabajadores, asistidos y jubilados.

Directivos de Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y el viceintendente municipal Juan Rivera desglosaron explicaciones técnicas con un lenguaje claro, buscando calmar incertidumbres y fortalecer la confianza en el proceso.

Pero la cita no solo miró a la cartera o la libreta de ahorro. El presidente de la Zona de Defensa insistió en un llamado a la conciencia colectiva: la preparación para la defensa de la Patria y la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo siguen siendo pilares.

Como herramienta práctica ante cualquier escenario, recordó la reciente Guía Familiar emitida por la Defensa Civil, un recurso pensado para proteger lo más valioso: la vida cotidiana.

El encuentro cerró con un reconocimiento sincero al supporting popular. “Gracias por el contundente respaldo a la Revolución este 1 de Mayo”, subrayaron los dirigentes. Y extendieron una invitación a seguir defendiendo a Cuba desde el movimiento de base:

Mi Barrio por la Patria, para construir entornos más seguros, productivos y participativos. Porque, al final, la mayor fortaleza también se teje desde la esquina más humilde.