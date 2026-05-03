domingo 03 mayo 2026
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Entre la banca y la trinchera: Consejo Popular Abel Santamaría afina respuestas a la población (+Fotos)

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Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Con información de la AMPP.

En el Consejo Popular Abel Santamaría, la voz del pueblo marcó el ritmo de la reunión. Dos temas sensibles encabezaron la agenda: la bancarización y el pago puntual a trabajadores, asistidos y jubilados.

Directivos de Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y el viceintendente municipal Juan Rivera desglosaron explicaciones técnicas con un lenguaje claro, buscando calmar incertidumbres y fortalecer la confianza en el proceso.

Pero la cita no solo miró a la cartera o la libreta de ahorro. El presidente de la Zona de Defensa insistió en un llamado a la conciencia colectiva: la preparación para la defensa de la Patria y la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo siguen siendo pilares.

Como herramienta práctica ante cualquier escenario, recordó la reciente Guía Familiar emitida por la Defensa Civil, un recurso pensado para proteger lo más valioso: la vida cotidiana.

El encuentro cerró con un reconocimiento sincero al supporting popular. “Gracias por el contundente respaldo a la Revolución este 1 de Mayo”, subrayaron los dirigentes. Y extendieron una invitación a seguir defendiendo a Cuba desde el movimiento de base:

Mi Barrio por la Patria, para construir entornos más seguros, productivos y participativos. Porque, al final, la mayor fortaleza también se teje desde la esquina más humilde.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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