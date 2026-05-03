domingo 03 mayo 2026
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Registran sismo magnitud 4,0 en costas de islas Kuriles del sur

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Los servicios sismológicos del Lejano Oriente ruso registraron hoy un movimiento telúrico de magnitud 4,0 en el océano Pacífico, cerca de la costa de las islas Kuriles del sur.

Según la jefa de la estación sísmica de Yuzhno-Sakhalinsk, Elena Semenova, los temblores se registraron a las 08:02 (hora de Moscú), y el epicentro del terremoto se localizó a 28 kilómetros al noreste de la aldea de Malokurilskoye, en la isla de Shikotan, y su origen se encontraba a una profundidad de 44 kilómetros.

Los residentes de Shikotan sintieron temblores de hasta magnitud tres. Según los expertos, no se emitió ninguna alerta de tsunami.La especialista comunicó la jornada precedente que un sismo de magnitud 4,5 se registró hoy en el océano Pacífico, cerca de la costa de las islas Kuriles del NorteSemenova refirió que el sismo del sábado tuvo una magnitud 4,5 con el epicentro situado a 88 kilómetros al sudeste de la ciudad de Severo-Kurilsk, en la isla de Paramushir, y el foco del movimiento telúrico se ubicó a 63 kilómetros de profundidad.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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