Solidaridad y denuncia política en evento a favor de Maduro en Brasil

Brasilia, 4 feb.— La solidaridad internacionalista y la denuncia política, «tan necesarias hoy», resaltaron en Brasil en un evento del Comité creado aquí por la libertad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Maduro y la primera combatiente y diputada, presos en Estados Unidos, fueron secuestrados el pasado 3 de enero en una agresión contra Caracas y otros territorios cercanos ordenada por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

El encuentro de anoche ocurrió en la sede de la Central Única de los Trabajadores, con la participación de representantes diplomáticos, juristas, académicos, estudiantes y miembros de movimientos sociales y de organizaciones políticas.

También, aconteció en el contexto de la creciente movilización regional e internacional que exige la excarcelación de Maduro y Flores, y tuvo la presencia del embajador de Caracas en esta capital, Manuel Vadell.

Diversos oradores coincidieron en calificar los hechos de hace un mes como una grave violación del Derecho Internacional, de la inmunidad de los jefes de Estado y de los derechos humanos fundamentales.

Pedro Batista, de la Internacional Antifascista, capítulo Brasil, instó a profundizar la movilización frente a lo que definió como una ofensiva imperialista renovada contra los pueblos soberanos y enfatizó en el valor de la unidad para todas las fuerzas progresistas.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la intervención del jurista y profesor universitario José Geraldo de Sousa Júnior, quien rechazó la referida decisión de Trump, a la cual calificó de acto de fuerza incompatible con el sistema internacional contemporáneo.

A su juicio, cuando se secuestra a un presidente electo y se agrede a su pueblo, lo que está en juego es el derecho mismo de las naciones a existir con dignidad.

De Sousa rememoró, además, hechos históricos y se refirió a episodios de las luchas independentistas latinoamericanas desde Simón Bolívar hasta la Revolución bolivariana, iniciada en 1999 con la presidencia de Hugo Chávez y continuada, tras su muerte en 2013, por Maduro.

En su intervención, evocó a “figuras paradigmáticas” de la lucha de los pueblos, como el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, quien fue y es, opinó, un referente, ético, político y cultural de alcance universal.

Tras una pregunta de Prensa Latina, de Sousa enfatizó en el valor estratégico de la cultura y de las ideas en los procesos de resistencia y transformación social, teniendo en cuenta criterios al respecto del propio Fidel Castro.

Por otra parte y como hizo el embajador de su país, el venezolano Freddy Meregote, de la Brigada por la Paz en América Latina y el Caribe, también agradeció la solidaridad brasileña, y aludió a Maduro como un líder entregado a la defensa de sus compatriotas.