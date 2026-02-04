Unidos por lo único en Día Mundial contra el Cáncer

Ginebra, 4 feb.— Considerada una de las primeras causas de muerte en el mundo, el cáncer afecta hoy a la mayoría de los países, de ahí la necesidad de frenar esta enfermedad, que involucra a ambos sexos, de todas las edades.

Con motivo del Día Mundial de lucha contra el cáncer, jornada dedicada a la prevención cada 4 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional Contra el Cáncer, llaman a estar «Unidos por lo único». Ese tema de campaña, vigente desde 2025, pone a las personas en el centro de la atención, porque el cáncer afecta a millones de vidas de innumerables maneras, pero no define quiénes somos. Somos más que una enfermedad, más que una estadística y más que un número o un diagnóstico, señala la declaración por la fecha.

Cada experiencia con el cáncer es única y será necesario que todos, unidos, creemos un mundo en el que miremos más allá de la enfermedad y veamos a la persona antes que al paciente. Solo así se puede reescribir el futuro de la atención del cáncer: un futuro en el que las necesidades de las personas y las comunidades sean lo primero.

El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada dando lugar a un bulto o masa. Esto ocurre en todos los cánceres excepto en la leucemia (cáncer en la sangre)recuerda el texto.

Si no se trata, el tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo diseminándose a otros órganos y tejidos, subraya.

Aproximadamente se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9,6 millones de muertes al año.

Los especialistas explican que existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar, debido a causas múltiples. En muchos casos, los factores de riesgo no pueden modificarse, pero alrededor de un tercio de los casos de cáncer pueden evitarse reduciendo los factores de riesgo principales.

Los factores de riesgo no modificables son la edad o la genética, pero los que sí podemos controlar son, entre otros: el consumo de alcohol, tabaco y drogas; alimentación y dieta;

actividad y ejercicio físicos; exposición a sustancias cancerígenas y determinadas infecciones entre otras.