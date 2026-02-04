Consultas estratégicas y de diálogo China-Vietnam

Beijing, 4 feb.— China y Vietnam redoblan hoy la comunicación estratégica con la visita del enviado especial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.

El canciller chino, Wang Yi, se reunió con el alto funcionario con el objetivo de abordar el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, según el comunicado oficial.

Wang felicitó la exitosa celebración del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam y recordó que el secretario general Xi Jinping sostuvo recientemente una conversación telefónica con el secretario general vietnamita, To Lam.

Ese intercambio, señaló Wang, trazó un plan para profundizar la construcción de una comunidad de futuro compartido China-Vietnam con significado estratégico.

El ministro indicó que Beijing está dispuesto a trabajar con Hanoi guiado por los consensos alcanzados por los máximos líderes de ambos partidos y países.

Wang subrayó la voluntad de China de promover de forma continua la construcción de la comunidad de futuro compartido entre las dos naciones.

Por su parte, Le Hoai Trung informó sobre los principales resultados del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam.

El dirigente vietnamita expresó el sincero agradecimiento del Partido y el pueblo de Vietnam por la carta de felicitación enviada por Xi Jinping a To Lam.

De acuerdo con el jefe diplomático, Vietnam espera elevar la asociación de cooperación estratégica integral con China a un nivel más alto.

Previamnete, Beijing comenzó la semana con consultas estratégicas sobre estabilidad con altos funcionarios de Rusia.

El domingo pasado el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, realizó una visita enfocada en el diálogo con el canciller chino, Wang Yi, sobre asuntos bilaterales y referentes a la situación internacional.

Posteriormente el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, subrayó que China y Rusia defenderán el multilateralismo y el sistema internacional centrado en la ONU.

Como grandes potencias y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Beijing y Moscú practicarán un multilateralismo genuino y promoverán un sistema de gobernanza global más justo y razonable, comentó el vocero.

Subrayó que las dos partes abogan por una multipolaridad mundial más equitativa y ordenada, así como por una globalización económica inclusiva y beneficiosa para todos.

Durante la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Shoigú expresó que la situación en diversas regiones del mundo continúa deteriorándose en 2026.

Señaló que el año comenzó de forma dinámica y que se observan cambios profundos en el orden global.

Recordó que a inicios de diciembre ambas partes sostuvieron en Moscú consultas amplias sobre la agenda mundial y la seguridad estratégica. Añadió que la rápida evolución del escenario internacional exige una sincronización regular en asuntos urgentes de seguridad.