Sheinbaum encabezará acto por aniversario de la Constitución

Ciudad de México, 5 feb.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezará hoy en el Teatro de la República, del central estado de Querétaro, el acto por el aniversario 109 de la Constitución de 1917, la Carta Magna vigente.

En una de sus habituales conferencias de prensa, la gobernante adelantó que en su discurso abordará las grandes leyes fundamentales en este país (1824, 1857 y 1917), las cuales fueron producto de tres transformaciones: la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

“Es la construcción de un pacto social, a partir de una nueva visión. En el primer caso, una nación soberana. En el segundo, una nación republicana con la separación de la Iglesia y el Estado, con garantías individuales”, detalló la jefa del Ejecutivo.

Al referirse al tercer caso, destacó los “grandes derechos sociales, laborales, reconocidos por la lucha de la Revolución”, así como la defensa de los recursos naturales de la nación y el “sufragio efectivo, no reelección”, lo cual definió como democracia.

Señaló que el período neoliberal (1982-2018) “echó para atrás mucho de la Constitución del 17” con reformas “de arriba para abajo, la mayoría en contra del pueblo”.

“La Cuarta Transformación está recuperando y dotando a la Constitución, porque algunos nunca estuvieron, como los derechos plenos de los pueblos indígenas. Entonces, son reformas que, aunque no hubo una revolución violenta, sí hay una revolución pacífica”, resaltó.

Su intervención, precisó, aludirá a la igualdad sustantiva y protección de las mujeres, ya establecidas en la Carta Magna, así como las modificaciones en materia energética, defensa de la soberanía del país y el poder judicial, entre otras.

Todas ellas “producto de un movimiento que viene de abajo, no que se impone desde arriba”, recalcó.