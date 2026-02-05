Industriales resurge en el Latino

Apoyado en la friolera de 11 hits, incluidos par de cuadrangulares, el equipo de béisbol Industriales de la capital (Leones) consiguió su primer éxito en las semifinales de la pelota cubana, siete carreras por una, sobre los Cocodrilos de Matanzas.

Contrario a la tendencia de no poder producir con oportunidad, en los desafíos más recientes, los azules pudieron esta vez capitalizar las amenazas a la ofensiva, en un estadio Latinoamericano que albergó a una excelente concurrencia, pese a las derrotas iniciales en el duelo particular.

El primer trío de rayitas para los discípulos de Guillermo Carmona llegó en la baja del segundo inning, cuando se combinaron pelotazo a Yasiel Santoya, hit de Jorge E. Alomá, error del torpedero Juan M. Martínez y base por bolas a Pedro Roque, frente al abridor Pedro Mesa, además de sencillo de Roberto Álvarez ante el relevista Luis M. Hernández.

Andrys Pérez, receptor del equipo nacional de Cuba, descontó una por jonrón en la apertura del quinto para la visita pero, en el cierre de esa misma entrada, los locales volvieron a abrir la distancia con vuelacercas casi consecutivos de Yasmani Tomás y Yaser J. González, ambos con un compañero en circulación.

Desde la lomita de lanzar Remberto Barreto consiguió una apertura de calidad de cinco episodios, mientras Rafael Perdomo, Frank E. Herrera y Jordan Williams se encargaron de la segunda mitad de partido sin permitir libertades a una tanda que, esta vez, no lució tan temeraria como en los duelos escenificados en el parque Victoria de Girón, durante domingo y lunes anterior.

Con la victoria, los Leones de La Habana lograron apuntarse su primer golpe en el cotejo, que ahora favorece 2-1 a los saurios, por lo que saldrán este jueves a la grama del Coloso del Cerro a nivelar las acciones, en un partido en el cual todavía se desconoce su posible abridor, mientras por Matanzas ya se anunció al diestro Shaiel Cruz.