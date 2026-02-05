Uruguay mejora comunicaciones con base antártica

Montevideo, 5 feb.— Uruguay instaló nueva infraestructura de telecomunicaciones en la Base Científica Antártica Artigas (BCAA), que potenciará la conectividad y las investigaciones, trascendió hoy.

La Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) dejó operativa una nueva radiobase en suelo antártico uruguayo.

Tal tecnología “atenderá las actuales necesidades de comunicación de la comunidad científica que desempeña actividades durante los meses de verano”.

Son unas 60 personas que se suman al personal militar que mantiene operativa la base a lo largo del año.

Los trabajos implicaron una modernización de la infraestructura física, «siendo el único sitio móvil de la empresa con conectividad satelital, lo que posibilita la conexión entre la Antártida y el territorio continental uruguayo”, dijo un comunicado de la empresa estatal.

Quedaron listas las llamadas de voz sobre paquetes IP, conocido como servicio VoLTE (Voz sobre LTE), lo que permite hacer y recibir llamadas de voz en la red 4G con mayor calidad.

También servicios de internet “con el fin de asegurar la conectividad de dispositivos inteligentes, como sensores y medidores, que reporten datos de manera centralizada”, apuntó Antel.

“Esto favorecerá las investigaciones científicas, así como el mantenimiento operativo de la base para el monitoreo de combustible, temperatura, entre otros indicadores”, señala el comunicado.