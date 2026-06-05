Condena ANPP sanciones de EE.UU contra dirigentes e instituciones en Cuba

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, condenó las sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembros de su familia, organizaciones e instituciones cubanas.

«Condenamos las recientes ilegítimas sanciones del Gobierno de EE.UU. contra el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembros de su familia, organizaciones e instituciones cubanas; espurias acciones que se suman a la vil e injusta escalada agresiva de EE.UU. contra nuestro país», declaró Lazo en el perfil de la ANPP en la red social X.

Diversas voces nacionales e internacionales rechazaron esas disposiciones, calificadas como violatorias del derecho internacional y parte de la política hostil de Washington hacia la Isla.

Analistas señalaron que tales medidas constituyen un acto de injerencia y castigo colectivo, contrario a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, y reafirmaron la necesidad de la solidaridad internacional frente a la agresión.