viernes 05 junio 2026
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Condena ANPP sanciones de EE.UU contra dirigentes e instituciones en Cuba

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Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, condenó las sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembros de su familia, organizaciones e instituciones cubanas.  

   «Condenamos las recientes ilegítimas sanciones del Gobierno de EE.UU. contra el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembros de su familia, organizaciones e instituciones cubanas; espurias acciones que se suman a la vil e injusta escalada agresiva de EE.UU. contra nuestro país», declaró Lazo en el perfil de la ANPP en la red social X.  

 Diversas voces nacionales e internacionales rechazaron esas disposiciones, calificadas como violatorias del derecho internacional y parte de la política hostil de Washington hacia la Isla.  

   Analistas señalaron que tales medidas constituyen un acto de injerencia y castigo colectivo, contrario a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, y reafirmaron la necesidad de la solidaridad internacional frente a la agresión.  

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Comentarios
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