viernes 06 febrero 2026
Renacer de la Dignidad Humana

Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Por Karla Creach Bravo/Estudiante de Periodismo

El Humanismo, un movimiento cultural y filosófico que emergió durante el Renacimiento, ha dejado una huella en la historia del pensamiento occidental.

En la actualidad, el legado del Humanismo sigue vigente. En un mundo cada vez más interconectado y complejo, sus principios resuenan en movimientos que defienden los derechos humanos, la igualdad y la justicia social.

La educación continúa siendo un pilar esencial para empoderar a las personas y fomentar sociedades más equitativas. Sin embargo, el Humanismo también enfrenta retos contemporáneos. La desinformación, el individualismo extremo y las crisis sociales ponen a prueba sus ideales.

En este sentido, es crucial revitalizar su mensaje: la importancia de valorar la dignidad de cada ser humano y promover el bienestar colectivo.

El Humanismo no es solo un capítulo de la historia; es una invitación a seguir construyendo un mundo donde la razón, la empatía y el respeto por la diversidad sean los cimientos de nuestra convivencia. En tiempos inciertos, recordar y aplicar los principios humanistas puede ser la clave para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
