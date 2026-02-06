Santiago fortaleciendo la Cultura Jurídica

Del 2 al 5 de febrero de 2026, el Palacio de las Convenciones de La Habana fue el escenario del V Congreso Internacional Juriscuba 2026, un espacio de reflexión y debate sobre los desafíos actuales del derecho, organizado por el Ministerio de Justicia de la República de Cuba.

El congreso se realizó bajo el lema “La cultura jurídica como garantía de los derechos constitucionales” y coincidió con el aniversario 68 de la creación del Ministerio y el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, figura homenajeada por su legado en la justicia cubana.

Juriscuba 2026 reunió a juristas, notarios, abogados, académicos y especialistas legales de 12 países, con representantes de 19 instituciones, para abordar temas esenciales del campo jurídico, entre ellos: la cultura jurídica y la legislación, el derecho notarial y registral, el asesoramiento jurídico y la creación normativa, la transformación digital e inteligencia artificial aplicadas a la justicia, y el abordaje legal del enfrentamiento a las drogas.

Durante la inauguración, autoridades del sector destacaron el papel del Congreso como espacio para debatir buenas prácticas, fortalecer alianzas profesionales y responder, desde una perspectiva jurídica, a los retos globales contemporáneos.

Un momento especial dentro de Juriscuba 2026 fue la entrega de distinciones Notariales a profesionales con amplia trayectoria en el gremio.

En la delegación de Santiago de Cuba compuesta por 8 juristas, 3 notarios recibieron la Orden de Mérito Notarial de I Grado, un reconocimiento de alto nivel otorgado a quienes acumulan más de 30 años de servicio con resultados sobresalientes en sus funciones: Especilistas Gricel González Guerra, Dalgis Plutin Beltrandiz y Estrella Mariño Sotomayor.

Asimismo, otros 4 merecieron la Orden de Mérito Notarial de II Grado, por más de 20 años de ejercicio incansable y aportes destacados a la práctica notarial. Entre ellos se encuentran: Evelyn Pacífico Aragón,Tania Martínez Luis, Elena del Pilar Medina Rodríguez y Odisa Calzado Gamayo.

Estos galardones simbolizan reconocimiento a la dedicación, profesionalismo y compromiso con la seguridad jurídica en sus comunidades.

Entre los galardonados figura la Epg. Evelyn Pacífico Aragón, cuya labor profesional ha trascendido también a los medios de comunicación, colaborando desde hace 8 años con nuestro canal Tele Turquino, contribuyendo a visibilizar temas jurídicos y comunitarios desde una perspectiva cercana y accesible.

El programa académico incluyó ponencias, paneles y debates de alto nivel, con participación de expertos nacionales e internacionales. Las sesiones exploraron, entre otros temas:

La función notarial y su relación con la seguridad jurídica en el contexto contemporáneo.

La transformación digital de los servicios jurídicos y los retos de la inteligencia artificial.

La educación en derechos, acceso a la justicia y cultura jurídica en la sociedad moderna.

El congreso no solo fortaleció el intercambio entre profesionales del derecho, sino también promovió la actualización de criterios y soluciones prácticas ante problemáticas jurídicas emergentes en la región y el mundo.

Este V Congreso Internacional Juriscuba 2026 reafirmó su importancia como uno de los principales espacios científicos y académicos del sistema jurídico cubano, dando énfasis a la profesionalización del gremio notarial y al desarrollo de una cultura jurídica robusta que garantice derechos y contribuya al bienestar social.