viernes 06 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Vínculo entre Identidad y Compromiso Social

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Por Karla Creach Bravo/Estudiante de Periodismo

El patriotismo, entendido como el amor y la lealtad hacia la patria, ha sido un tema de debate y reflexión a lo largo de la historia.

En su esencia, es un vínculo que une a los ciudadanos con su historia, cultura y valores compartidos. En tiempos de crisis, conflictos o cambios sociales, este sentimiento se agudiza, revelando su dualidad, este puede ser una fuerza unificadora, pero a su vez también puede derivar en nacionalismos extremos que dividen y excluyen.  

Este sentido de pertenencia puede inspirar a las personas a contribuir al bienestar de su comunidad y a trabajar por un futuro mejor. Sin embargo, es crucial que este amor por la patria no se convierta en un instrumento de intolerancia.

La historia nos ha enseñado que el patriotismo puede ser manipulado para justificar actos de agresión o discriminación. En un mundo cada vez más globalizado, el patriotismo debe ser una celebración de la diversidad y una invitación al diálogo.

Es fundamental reconocer que cada nación tiene algo valioso que aportar al conjunto de la humanidad. Fomentar un patriotismo inclusivo implica educar sobre la historia y las tradiciones de cada país, pero también sobre los valores universales que nos conectan como seres humanos. La solidaridad, la justicia y el respeto por los derechos humanos deben ser pilares fundamentales en la construcción de una identidad nacional que no excluya, sino que abrace.

Celebrar nuestra identidad nacional no debe significar cerrar las puertas al mundo, sino más bien abrir un espacio para la colaboración y el entendimiento mutuo. El verdadero patriotismo es aquel que construye puentes, no muros.

Destacadas
Compareció el Presidente cubano ante medios de prensa
Destacan labor del pueblo en la recuperación de Santiago de Cuba
En recuperación centros educativos de Santiago de Cuba
Realizan labores de saneamiento para la recuperación en Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios