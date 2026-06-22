martes 23 junio 2026
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Fuego, memoria y diversidad: la Fiesta del Caribe se concentra en Santiago

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Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Con información de la Casa del Caribe.

Santiago de Cuba será el epicentro, del 3 al 5 de julio, de la 45 edición de la Fiesta del Fuego.

En un formato concentrado pero de fuerte arraigo, el evento pondrá el acento en la proyección comunitaria y el acompañamiento solidario de varias naciones de la región, con el fin de exaltar los valores más genuinos de la cultura popular tradicional cubana y caribeña.

Como se había adelantado, esta edición tiene un doble propósito: honrar la diversidad étnica y cultural de Colombia, y rendir tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro, en el centenario de su natalicio.

Una cita breve, íntima y profunda, donde el legado y el folclor se funden en el calor de la oriental Santiago de Cuba .

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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