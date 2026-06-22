Fuego, memoria y diversidad: la Fiesta del Caribe se concentra en Santiago

Con información de la Casa del Caribe.

Santiago de Cuba será el epicentro, del 3 al 5 de julio, de la 45 edición de la Fiesta del Fuego.

En un formato concentrado pero de fuerte arraigo, el evento pondrá el acento en la proyección comunitaria y el acompañamiento solidario de varias naciones de la región, con el fin de exaltar los valores más genuinos de la cultura popular tradicional cubana y caribeña.

Como se había adelantado, esta edición tiene un doble propósito: honrar la diversidad étnica y cultural de Colombia, y rendir tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro, en el centenario de su natalicio.

Una cita breve, íntima y profunda, donde el legado y el folclor se funden en el calor de la oriental Santiago de Cuba .