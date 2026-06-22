lunes 22 junio 2026
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La luz que no se apaga: Santiago de Cuba honra a José de la Luz y Caballero

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Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

En Santiago de Cuba, donde la memoria se mezcla con el legado, hoy resuena un nombre que trasciende el tiempo.

A 164 años de su partida, la ciudad recuerda a José de la Luz y Caballero, ese hombre que convirtió la enseñanza en un acto de fe y la pedagogía en un faro ético para la nación.

No fue solo un maestro de pupitre. Fue el «apóstol de la educación cubana», un pensador que entendió que formar ciudadanos íntegros exigía algo más que transmitir saberes: requería forjar conciencias críticas, corazones sensibles y voluntades firmes.

Su palabra, dictada desde la cátedra o escrita en sus textos, sembró una tradición que aún germina en las aulas de la isla.

Defensor de una instrucción con alma, Luz y Caballero abrazó el rigor intelectual sin perder el humanismo. Creía que el progreso social se cimentaba en valores, y que cada niño educado era una promesa de justicia.

Su influencia corrió como un río subterráneo, alimentando a generaciones de maestros que, a su vez, encendieron otras luces.

En esta jornada de recogimiento, la comunidad universitaria oriental le rinde tributo no con flores efímeras, sino con la vigencia de sus ideas.

Porque sus postulados no son piezas de museo: respiran en los debates pedagógicos de hoy, en el esfuerzo cotidiano de quienes ven en la educación el único camino hacia una sociedad más digna.

Su legado, profundo y perdurable, sigue siendo brújula. Mientras haya un aula abierta en Cuba, mientras un maestro se asome al rostro curioso de un alumno, la obra de Luz y Caballero permanecerá viva, como esa luz que no se apaga, que siempre encuentra manera de seguir alumbrando.

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Comentarios
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