Irán promete incluir al Líbano en cualquier acuerdo de paz con EEUU

Irán prometió incluir al Líbano en cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra desatada por Estados Unidos e Israel, mientras continúan los violentos combates en el llamado país de los cedros, reveló hoy el diario Asharq Al-Awsat.

Fuentes libanesas detallaron al periódico que funcionarios fueron informados por canales no diplomáticos sobre el compromiso de Teherán con sus aliados, incluido el grupo Hezbolá (Partido de Dios), cuyos milicianos están librando duros choques con el ejército israelí en el sur.

Beirut teme que Israel, tras el fin de la guerra contra Irán, acelere su ofensiva contra el territorio nacional, en especial porque las maniobras militares sugieren el establecimiento de ‘cabezas de puente’ en territorio libanés que podrían ser el punto de partida para operaciones de mayor envergadura, apuntó el rotativo.

Asharq Al-Awsat destacó que los informes sobre los avances en los esfuerzos para poner fin a los combates despertaron gran interés aquí.

En una conversación con esa publicación, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, expresó su esperanza de un próximo arreglo.Esperemos que “un acuerdo integral incluya el fin de la guerra israelí contra el Líbano”, afirmó el dirigente del partido Amal, cercano a Hezbolá.

Mientras, la agencia oficial de noticias libanesa (NNA) reportó dos muertos y al menos cinco heridos este martes en un bombardeo israelí contra la meridional localidad de Tayr Debba.

La aviación de guerra también disparó contra las ciudades de Al-Duwayr y Harouf, así como estaciones de servicios en el distrito de Tiro, precisó la fuente.

Según diversos reportes nacionales y regionales, hay fuertes combates en diversas zonas del sur entre los milicianos de Hezbolá y los efectivos castrenses de Israel, que lanzó varias divisiones contra esa área.

Como parte de la campaña, anoche fueron atacadas las aldeas de Sarbin, Haris, Rashaf y Deir Antar, en el distrito de Beint Jbeil, y Toulene en el de Marjeyoun, según NNA.

El medio noticioso señaló que las tropas israelíes pasada la medianoche penetraron en la ciudad de Halta, donde dispararon contra sus habitantes y mataron a uno de ellos.

El enfrentamiento entre Israel y el grupo Hezbolá amenaza con provocar un colapso del Líbano, donde se reportan más de mil muertos y más de dos mil 900 heridos desde el inicio de los choques.

La agrupación chiita lanzó ataques contra el vecino país, en respuesta al asesinato del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, una figura venerada por esa rama del Islam.

Al justificar la postura del grupo, su secretario general, Naim Qassem, recordó que sus fuerzas respetaron el alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

Pero, denunció, desde entonces el Ejército israelí mató a más de 500 milicianos de la formación y bombardeó numerosas zonas de la nación levantina en clara violación a lo pactado.