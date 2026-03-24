Rusia renueva solidaridad con Cuba frente amenazas de EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, reiteró hoy la solidaridad de su país con Cuba, ante la escalada de la amenaza estadounidense.

«Reafirmamos nuestra solidaridad con nuestros amigos cubanos en su derecho a una vía de desarrollo soberana», dijo Lavrov este martes en el evento en la Fundación de Apoyo a la Diplomacia Pública A.M. Gorchakov.

El jefe de la diplomacia rusa subrayó también la inquietud por el aumento de la presión estadounidense sobre la isla caribeña.

Lavrov indicó que su país seguirá apoyando a Cuba, en particular enviando ayuda humanitaria. «Continuaremos brindado asistencia, apoyo, incluida asistencia material y humanitaria», subrayó.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso un ‘cerco petrolero’ a Cuba arguyendo una supuesta amenaza a la seguridad nacional de la potencia nuclear norteamericana.

En su nueva vuelta de tuerca contra Cuba, Trump amenazó a los países del mundo con aranceles si suministraban petróleo a la nación antillana.

Para el Gobierno cubano, Trump busca con este «bloqueo energético» asfixiar la economía del país caribeño y hacer intolerables las condiciones de vida de su pueblo.

El bloqueo energético de Washington se suma al cerco económico, comercial y financiero que mantienen contra Cuba desde el año 1962 para generar el descontento de la población y provocar una crisis social que conduzca al cambio de gobierno.