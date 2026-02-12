Ofrece la Educación Especial cursos de formación para nuevos profesionales

Por Yadila Mesa Chacón

Como parte de las estrategias para lograr el completamiento de la cobertura docente en los diferentes centros, la Educación Especial en el municipio de Contramaestre, convoca a estudiantes de noveno grado al curso de habilitación diseñado para trabajar con esta enseñanza, y que se encuentra actualmente en proceso de matrícula.

Este curso tendrá lugar al iniciar, en el mes de septiembre, el curso escolar 2026-2027, y supone una nueva modalidad de continuidad de estudios en el territorio. Así lo precisó Ibrahim Licea López, Metodólogo Municipal de la Educación Especial.

Los estudiantes interesados en matricular en el nuevo curso, deberán contar con un índice académico superior a las 85 puntos, y vencer satisfactoriamente la enseñanza Secundaria Básica. Una vez iniciadas las actividades docentes, los estudiantes alejados de la cabecera municipal podrán acceder al Instituto Politécnico Ramón Méndez Cabezón como centro interno.

En cuanto a la docencia, se impartirán contenidos vinculados a Logopedia y Psicología. Una vez terminado el período de cuatro años, el recién graduado tendrá la posibilidad de acceder a la Licenciatura, e incorporarse a las actividades pedagógicas en los centros educativos del municipio que pertenecen a la Enseñanza Especial.

La implementación de esta nueva modalidad de estudios, constituye una forma de incrementar el número de logopedas en el territorio, en aras de satisfacer las demandas actuales de la cobertura docente.

En Contramaestre, la atención a la Enseñanza Especial se garantiza a través de 3 instituciones educativas puras y aulas anexas en escuelas primarias, por lo que la preparación de nuevos profesionales supone una forma de elevar la calidad del aprendizaje en todo el municipio.