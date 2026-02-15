Realizan en Contramaestre balance de Educación del año 2025

Por Yadila Mesa Chacón

Con el fin de evaluar el trabajo realizado en el sector educacional, se desarrolló en Contramaestre la Asamblea de Balance de los objetivos estratégicos, indicadores y metas, correspondientes al año 2025.

Al encuentro asistieron miembros del Consejo de Dirección de la Educación en el municipio, así como jefes de enseñanzas y directores de diferentes centros educativos.

Entre los aspectos analizados, sobresalen la preparación de los docentes en las distintas disciplinas, así como la labor político-ideológica realizada desde la escuela. Sobre esta última, se enfatizó en la necesidad de adoptar nuevas estrategias, en correspondencia con los escenarios actuales.

En cuanto a los indicadores evaluados, el municipio cerró el año 2025 con 53 logrados, 45 parcialmente logrados y 12 no cumplidos. Lo anterior supone, aunque discreto, un crecimiento en el cumplimiento de los objetivos trazados para dicho período.

Se debatió, además, sobre el aprovechamiento de los recursos disponibles en centros internos y círculos infantiles y el uso de las tecnologías en el proceso docente educativo.

Este balance responde a la necesidad del territorio de perfeccionar la enseñanza en todos los niveles y garantizar espacios seguros tanto para docentes como educandos.