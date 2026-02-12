Producir mayores volúmenes, reto de caficultores sanluiseros

Por Yaniuska Pérez Verdecia

Producir más café y con calidad para sustituir las ocho mil toneladas que todavía Cuba tiene que importar fue el pronunciamiento del Taller municipal de la Campaña de Agrotecnia al Cultivo del Café, realizado recientemente en las plantaciones cafetaleras de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Camilo Cienfuegos de la Caridad, en la zona de La Caoba, a unos 40 kilómetros de esta cabecera.

Con la presencia de directivos y especialistas de la Empresa Agroforestal San Luis, de sanidad vegetal, suelos, fitosanitarios se realizó un ameno e instructivo intercambio con técnicos de las estructuras cafetaleras del municipio, presidentes de cooperativas y trabajadores.

Aquí se mostraron en la práctica cómo realizar las diferentes actividades culturales a las plantaciones, muy afectadas luego del paso del Huracán Melissa, además de recalcar la importancia de hacer análisis al suelo, el agua, las acciones de control de nemátodos, la calidad de la semilla y los cuidados requeridos para tener posturas de café con óptima calidad.

El mayor reto de los caficultores de este santiaguero municipio es producir mayores volúmenes del cerezo aplicando a las plantaciones los criterios científico- técnicos establecidos.

Para ello el cultivo lleva actividades agro técnicas que están calendarizadas, o sea, tiene su fecha para hacerse, eso va desde la preparación del área para sembrar, el trazado, estaquillado, hoyado y otras fundamentales como la regulación de sombra, el deshije, la poda, la limpia que son vitales en la renovación, resiembra y la siembra de áreas nuevas.

Con la poca garantía de insumos y recursos existentes hoy en el país y adecuándose a los constantes cambios del clima, se impone el uso de la ciencia y la técnica, allí los presentes apreciaron la confección con recursos y desechos de la propia cosecha de abonos orgánicos que ayudan a las plantas del cerezo, sustituye importaciones y abarata los costos en la campaña de agrotecnia.

San Luis cuenta con potencialidades y productores de experiencia, para sustentar el futuro del rubro. Y eso quedó corroborado durante la realización del Taller municipal de la Campaña de Agro tecnia al cultivo del café, donde se mostró como dinamizar la caficultura con la aplicación de tecnologías de avanzada y acertadas prácticas agrotécnicas en el cultivo. #TierradelosMaceo #SantiagodeCuba