Guantes cubanos pegarán en la final dominicana

Todos los miembros de la escuadra masculina de boxeo cubana disputarán sus coronas en la Copa Independencia celebrada en la República Dominicana.

Autor: Jorge Ernesto Angulo Leiva

Sin sorpresas, todos los miembros de la escuadra cubana masculina de boxeo disputarán sus coronas en la Copa Independencia celebrada en la República Dominicana.

En la más reciente presentación, Saidel Horta, exponente de los 60 kilogramos, venció 4-1 al local Ezequiel Medina, perteneciente a la selección nacional b de su país.

Sin embargo, pese a enfrentar al subcampeón mundial de 2023, nunca escondió sus guantes y ofreció un combate entretenido. Solo la técnica del cienfueguero marcó la diferencia decisiva.

Luego, el camagüeyano Nelson Williams (90 kg) encontró, en la inteligencia y la calma, la clave del triunfo sobre el anfitrión Patricio Polonia. Sin apresuramiento, pero con golpes más potentes y certeros, fue labrando a lo largo de los tres asaltos la votación unánime de los jueces.

Antes, Horta venció por la vía más cerrada, 3-2, al quisqueyano Ángel Estrella. El otro representante de la Perla del Sur, el campeón olímpico Erislandy Álvarez (65 kg), también avanzó a la final. Primero doblegó por fallo dividido a otro hombre de casa, Ángel Encarnación, y más tarde, sin margen a las dudas, mayoreó a Ezequiel Martínez.

Entre tanto, el capitán Julio César la Cruz debutó de forma rápida, pues en el asalto intermedio obligó a detener la pelea, con rsc, sobre el barbadense Seht Lawrence, tras desgastarlo con golpes precisos y combinados, como suele boxear La Sombra, fiel a su estilo.

En el sexo femenino, al contario, Yailema Palomo (51 kg) aportó el único revés hasta ahora, frente a la local Esther Jiménez. Faltan por competir las mundialistas Dayira Mesa (70 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg), así como Magda Massó (57 kg), quienes irán directo a disputar los cetros.

