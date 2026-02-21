En San Luis, delegados del Poder Popular en vínculo permanente con el pueblo (+Fotos)

El Consejo de Estado, en uso de atribuciones que le están conferidas adoptó el Acuerdo No. 556-X referido a que los Presidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular, evalúen en cada territorio la liberación temporal de sus funciones laborales de los delegados, cuya responsabilidad lo permita, con la finalidad de garantizar mayor vínculo con los electores.

En cumplimiento de tal acuerdo, en San Luis, el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Rafael Muñiz Guillén, sostuvo un amplio intercambio con los Presidentes de los Consejos Populares y Presidentes de las Comisiones Permanentes de Trabajo de dicha Asamblea, para actualizarlos en cuanto a medidas que se adoptan en el municipio para impulsar la producción de alimentos, la limpieza e higienización de la ciudad, el enfrentamiento al delito, la corrupción e ilegalidades, precios elevados y otros temas de interés, que los delegados deben conocer para ofrecer explicación y argumentos a los electores.

Este acuerdo del Consejo de Estado otorga un papel activo a los Consejos Populares en el control popular de las entidades de incidencia local y en el análisis sistemático de la atención a los planteamientos de los electores. También se orienta promover una mayor participación de los vecinos en las reuniones y acciones de control.

El cumplimiento del acuerdo será evaluado periódicamente por la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular y por la Secretaría de la Asamblea Nacional.