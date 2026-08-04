Calixto García: “el hombre de la estrella en la frente”

El 4 de agosto de 1839, hace hoy 187 años nació en la ciudad de Holguín Calixto García Íñiguez, quien con el tiempo llegó a ser uno de los más destacados próceres del proceso independentista cubano del Siglo XX.

Cuando el estallido de La Demajagua, en octubre de 1868, Calixto tenía 29 años de edad sumándose a la contienda a las órdenes de Donato mármol y Máximo Gómez, y por su valor y arrojo pronto ostentó el grado de Brigadier, brillando en combates como los de Jiguaní, Holguín y Manzanillo, entre otros.

Fue en Veguitas, Manzanillo, cuando el 6 de septiembre de 1874, después de un cruento combate y ante la posibilidad de caer en manos españolas, Calixto intentó suicidarse por lo que José Martí lo calificó como “el hombre de la estrella en la frente”, debido a la marca que le quedó tras el heroico gesto.

Desterrado a España se opuso con energía al Pacto del Zanjón, solidarizándose con la viril respuesta del General Antonio en Baraguá y tras concluir el conflicto de los Diez Años se dedicó con pasión a organizar la llamada Guerra Chiquita, que estalló en la isla el 21 de agosto de 1879 y al fracaso de esta, fue hecho prisionero y desterrado a España nuevamente.

Al reiniciarse la gesta independentista en febrero de 1895, el General Calixto García desembarcó por la zona de Baracoa y se incorporó a la contienda. Siendo designado Jefe del Departamento Oriental, y a la muerte de Antoni Maceo, lo sustituyó en el cargo de Lugarteniente General del Ejército Libertador, librando importantísimos combates como los de Las Tunas y Guisa, donde brilló por su genio militar.

Gracias a sus experiencias acumuladas en las luchas, Calixto García propició que las tropas norteamericanas desembarcaran en la isla en 1898 sin tropiezos y fueron decisivas sus acciones para la toma de Santiago de Cuba, ciudad donde se le prohibió entrar con su Ejército Mambí, luego de firmada la paz entre España y Estados Unidos sin participación cubana.

La actitud del mando yanqui provocó que Calixto le enviara al jefe de las tropas intervencionistas, Mayor General Shafter una enérgica carta de protesta por el maltrato a los mambises y posteriormente se retiró por la costa norte oriental para proseguir la lucha independentista.

Calixto García se encontraba en Washington, Estados Unidos, en cumplimiento de una misión patriótica, cuando el 11 de diciembre de 1898 falleció el General de las tres guerras, Calixto García Íñiguez a quien los cubanos recordamos hoy en el aniversario 187 de su natalicio, con la admiración y el respeto que causan su perseverancia en el ideal abrazado y su patriotismo, cualidades que hoy nos sirven de ejemplo.