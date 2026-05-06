Tres santiagueros en Panamericano de Lucha

Un equipo de 10 gladiadores representan a Cuba en el Panamericano de Lucha a celebrarse en Coralville, Iowa Estados Unidos del 7 al 10 de mayo.

Santiago de Cuba tiene tres representantes: Gabriel Rosillo Kindelán 97kg grecorromana (bronce Paris 2024), Arturo Silot Torres 97kg y Geannis Garzón Tamayo 74kg, bronce en el Mundial Sub-23, ambos de la libre.

En el Xtreame Arena de Coralville, primero saldrá por los indómitos Rosillo el día 8/5 y en la última fecha Silot y Garzón. Se presentarán luchadores de 20 países del área y se otorgaran puntos para el ranking olímpico, muy necesario para los cubanos.

Los de estadounidenses presentarán equipo completo con una calidad conocida a nivel mundial. Se espera que Brasil, Venezuela y México presenten representantes de calidad.

🗓️ 𝐂𝐀𝐋𝐄𝐍𝐃𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐄𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐂𝐔𝐁𝐀La acción para los cubanos estará distribuida en las cuatro jornadas del evento:

🔴 𝟕 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐘𝐎 – 𝐀𝐏𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐀 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐆𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐀Cuba saldrá al colchón con varios de sus principales exponentes:* 60 kg – Kevin de Armas* 67 kg – Luis Orta* 87 kg – Daniel Gregorich* 130 kg – Óscar Pino

🔴 𝟖 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐘𝐎 – 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐄𝐍 𝐆𝐑𝐄𝐂𝐎 𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐄 𝐅𝐄𝐌𝐄𝐍𝐈𝐍𝐀

* 97 kg (Greco) – Gabriel Rosillo* 50 kg (Femenino) – Greili Bencosme* 57 kg (Femenino) – Yainelis Sanz

🔵 𝟗 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐘𝐎 – 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐀𝐆𝐎𝐍𝐈𝐒𝐌𝐎 𝐅𝐄𝐌𝐄𝐍𝐈𝐍𝐎* 76 kg – Milaimys Marín

⚫ 𝟏𝟎 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐘𝐎 – 𝐂𝐈𝐄𝐑𝐑𝐄 𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐔𝐂𝐇𝐀 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐄 𝐌𝐀𝐒𝐂𝐔𝐋𝐈𝐍𝐀

* 74 kg – Geannis Garzón* 97 kg – Arturo SilotPágina Facebook:

Cuba camino a Los Ángeles 2028Resultados Gabriel Rosillo Kindelan 97kg Lucha grecorromana: Oro Mundial de Belgrado 2023, Oro Panamericano 2023 y Bronce Paris 2024, Arturo Silot Torres 97kg Lucha libre Palmares:

2022 y 2025 cuatro medallas de plata en torneos panamericanos, fue subcampeón en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, campeón en los Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021 y noveno lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Geannis Garzón Tamayo 74kg Lucha libre (también ha competido en 79 y 86kg)

En el 2025 obtuvo bronce en el Mundial Sub-23, plata en los Juegos Panamericanos Junior, otra plata en el Memorial Dmitry Korkin, y un oro en la Serie Mundial de Lucha de Playa en Monterrey.