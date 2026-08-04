Habilitan servicio en línea para solicitar protección social a través de la plataforma Soberanía

Como parte del proceso de transformación digital de los servicios públicos y en correspondencia con las Transformaciones económicas y sociales del país, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) puso en marcha el Servicio de Trámite en Línea para la Solicitud de Protección Social, disponible en la plataforma Soberanía.

La nueva herramienta, presentada como parte de las acciones informadas por el Primer Ministro durante el más reciente período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, amplía las vías de acceso de la población a los servicios de asistencia social y contribuye a hacer más ágiles, transparentes y accesibles estos procesos.

A través del sitio web www.soberania.gob.cu, las personas en situación de vulnerabilidad, así como familiares, vecinos o cualquier ciudadano que conozca un caso que requiera atención, podrán solicitar prestaciones monetarias, servicios o asistencia social sin necesidad de acudir presencialmente a una institución.

El servicio es gratuito y puede utilizarse sin consumo de datos móviles, lo que favorece un acceso más equitativo. Además, permite dar seguimiento al trámite mediante notificaciones oficiales en cada una de las etapas del proceso, reforzando la transparencia y la comunicación con los solicitantes.

El MTSS precisó que esta modalidad no sustituye la atención presencial que brindan las Direcciones Municipales de Trabajo ni la labor de los trabajadores sociales en los consejos populares, sino que constituye una alternativa complementaria para acercar estos servicios a la población.

Además, las personas que no dispongan de conectividad o presenten limitaciones en el uso de las tecnologías continuarán recibiendo el acompañamiento de las instituciones competentes y de la red de Joven Club de Computación y Electrónica.