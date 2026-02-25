Desarrollan mantenimiento de las estaciones sismológicas pertenecientes al Oriente del país

Doce de las catorce estaciones sismológicas del Oriente del país están recibiendo mantenimiento por estos días mediante el recorrido de un equipo del Departamento de Instrumentación y Desarrollo del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS).

Se planificó reparar seguidamente a Las Tunas y Cascorro, en Camagüey.

La realización de este proceso está siendo posible gracias al apoyo del gobierno de Santiago de Cuba, y la colaboración de la Oficina Regional de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Cuba, ambas entidades del Sistema de Naciones Unidas quienes han apoyado la logística para rehabilitar estaciones a las cuales no se había podido ir tras el paso del huracán Melissa.