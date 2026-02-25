miércoles 25 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Desarrollan mantenimiento de las estaciones sismológicas pertenecientes al Oriente del país

Picture of CENAIS
CENAIS

Doce de las catorce estaciones sismológicas del Oriente del país están recibiendo mantenimiento por estos días mediante el recorrido de un equipo del Departamento de Instrumentación y Desarrollo del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS).

Se planificó reparar seguidamente a Las Tunas y Cascorro, en Camagüey.

La realización de este proceso está siendo posible gracias al apoyo del gobierno de Santiago de Cuba, y la colaboración de la Oficina Regional de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Cuba, ambas entidades del Sistema de Naciones Unidas quienes han apoyado la logística para rehabilitar estaciones a las cuales no se había podido ir tras el paso del huracán Melissa.

Destacadas
Desarrollan mantenimiento de las estaciones sismológicas pertenecientes al Oriente del país
Reciben instituciones culturales en Santiago apoyo y donativos de artistas y el MINCULT
Realiza Camagüey donativo a damnificados en Santiago de Cuba (+Video)
Ni una más, ni una menos

Ni una más, ni una menos

25 noviembre, 2025
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios